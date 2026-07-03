余慕蓮迎89歲生日賈思樂送蛋糕慶祝　安德尊擔心安危飛的士探望

撰文：種嚶嚶
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資深演員余慕蓮（魚毛姐）的身體狀況向來備受大眾關注，她先後患上耳石症、肺纖維化等多種疾病，多次住院治療，更曾留院ICU長達半年。近期，因照料她多年的外籍印傭返鄉出嫁女兒，余慕蓮便暫時搬到養老院居住一個月。

余慕蓮最近因家中傭人回鄉，所以暫時在好友安德尊安排下入住安老院一個月。(ig@ladyumyum)

賈思樂、吳麗珠、黃庭桄為余慕蓮慶生

距離89歲生日不遠，賈思樂、吳麗珠連同《有艇搭》慈善基金會創辦人黃庭桄（Billy）專程前往安老院，接余慕蓮到茶餐廳歎下午茶、品嚐紅豆冰，讓她出外散心。其後好友賈思樂、吳麗珠與安德尊等人送上生日蛋糕為她慶祝生日，一眾好友在安老院齊唱生日歌，余慕蓮雙手合十閉眼許願。縱使她需要坐輪椅代步，但是當日精神狀態相當不錯。

賈思樂、吳麗珠、黃庭桄為余慕蓮慶生。（IG@louiecastro1818）

賈思樂更於社交平台分享為余慕蓮慶祝生日的照片，並配文︰「Happy Birthday dearest 余慕蓮. May you always stay happy and healthy. Love you always.（親愛的余慕蓮，生日快樂。祝你永遠開心健康。永遠愛你。）」

賈思樂、吳麗珠、黃庭桄為余慕蓮慶生。（IG@louiecastro1818）

眾人提議余慕蓮90大壽要大辦

探訪當日，眾人紛紛向余慕蓮提議，明年適逢其90大壽一定要大辦、擺幾圍酒席好好慶祝一番。對此，余慕蓮淡然表示，不知道自己明年是否還在人間。同行好友賈思樂反應極快，隨即開玩笑說：「什麼不在？你可不要走啊！明年擺酒那幾桌，你還要負責付錢埋單的！」 逗得余慕蓮開懷大笑。

眾人提議余慕蓮90大壽要大辦。（IG@louiecastro1818）

安德尊因擔心余慕蓮飛的士前往養老院

聚會期間更發生了一段窩心的小插曲。藝人安德尊當天上午曾多次打電話給余慕蓮，但是一直無人接聽。由於擔心對方發生意外，當時正忙於參與回歸晚會演出的安德尊，在緊湊的工作空檔中果斷搭乘計程車，十萬火急趕往老人院一探究竟。當安德尊忽然現身院舍時，眾人既驚訝又感動。得知只是虛驚一場後，大家紛紛大讚安德尊有情有義。

安德尊因擔心余慕蓮飛的士前往養老院。（IG@louiecastro1818）
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