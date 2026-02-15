88歲余慕蓮坐輪椅出騷獲全場致敬　長期食特效藥每月醫藥費過萬

「殿堂級甘草」，88歲余慕蓮（余毛姐）多年來為香港觀眾帶來無數歡樂，私底下的她更是出名的「大慈善家」。今晚（15/2）余慕蓮親身出席老友賈思樂的慈善音樂會，甫出場即獲全場觀眾報以熱烈掌聲致敬，場面感人。雖然余慕蓮在受訪期間一度咳嗽，需要工作人員急忙遞水和紙巾，但她稍作休息後很快便恢復過來，訪問時更發揮了她的幽默感！



88歲甘草余慕蓮現身賈思樂演唱會。（林迅景 攝）

88歲甘草余慕蓮現身賈思樂演唱會。（林迅景 攝）

余慕蓮好精神呀！（林迅景 攝）

畢生積蓄全數捐出

余毛姐向來為善最樂，她在訪問中直言，看到音樂會全場觀眾都是真金白銀買飛入場支持慈善，令她深受感動。談到自己的善舉，余毛姐豁達地表示早已立下平安紙：「我而家平安紙寫晒我啲錢，第日瓜咗咩都捐晒。」這份視錢財如身外物、一心回饋社會的無私精神，實在令人敬佩。

雖然現時仍需長期服用特效藥，每個月醫藥費高達萬多元，但余毛姐依然感恩知足：「我以為出唔到院，玩多咗幾年。雖然以前好鍾意唱歌，依家無氣唱唔到，但我好開心，可以見到好多老友記。」她笑言能親自出門聽歌睇戲，在後台見到苗僑偉（三哥）等一班相識多年的老友，已經是極大的福氣。

余慕蓮好精神呀！（林迅景 攝）

余慕蓮台上眼濕濕，好感動。（林迅景 攝）

獲獻唱《Pretty Woman》 幽默笑稱：後生無醜婦！

在音樂會上，台上台下的互動更是溫馨。記者提到賈思樂在台上特意為她獻唱了一曲英文經典名曲《Pretty Woman》，逗得她十分開心。余毛姐聞言隨即展現出她轉數極快的幽默本色，笑言：「後生冇醜婦呀嘛，後生個個都靚㗎啦！」這番說話不僅引得在場人士大笑，也足見余毛姐心態依然年輕開朗，完全沒有因為年紀和病痛而失去那份可愛的自信。

余慕蓮好幽默。（林迅景 攝）

身體狀況大派定心丸

除了出席公開活動，余毛姐私下的退休生活依然多姿多采。她透露最近與長居外國、每年回港半年的「順嫂」梁葆貞，以及剛剛回港轉機的朱咪咪等老友記相約聚舊。余毛姐更自爆她們不時會開枱打麻雀耍樂：「佢（順嫂）又鍾意打麻雀，搵幾隻腳同佢打，我哋玩好細嘅，打一二百蚊咋嘛，消磨一個下午。」又言她們「打台灣牌打得好細」。

她能夠清晰講述與老友打牌的細節，證明了慕姐的腦筋依然十分靈活，精神狀態極佳。她自己也直言「身體都算幾好呀」，並透露雖然出入多數需要坐輪椅以防跌倒，但在家中卻能自理：「喺屋企就唔使（坐輪椅），例如姐姐（外傭）放假，我都可以自己去洗手間，自己扶住啲枱呀凳呀咁樣囉。」

余慕蓮雖然要坐輪椅，但係精神好好。（林迅景 攝）

余慕蓮雖然要坐輪椅，但係精神好好。（林迅景 攝）

余慕蓮有兩聲咳咳，佢表示遺憾唱唔到歌。（林迅景 攝）

余慕蓮。（林迅景 攝）

爆笑金句連發

談到即將到來的農曆新年有何節目，一向愛熱鬧的余毛姐表示本來也想外出玩耍，但由於已經安排了工人姐姐放假，基於安全考量，她決定「乖乖地」留在家中。她笑說：「我同啲朋友講，你哋唔使嚟拜年，我亦都唔會去你度拜年。我一個人唔敢出街，平時朝頭早都會去維多利亞公園踩吓單車（公園設施），醫生叫我郁多啲嘛。但新年就聽吓收音機，睇吓電視囉。」

訪問尾聲，提到她雖然現在不夠氣唱歌，只能聽別人唱，《香港01》記者為了鼓勵她，貼心地說：「心入面唱一樣嘅！」怎料轉數極快的余毛姐立刻幽默反擊：「冇你咁好氣！」短短五個字，盡顯她精靈活潑的一面。