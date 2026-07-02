許志安《信天翁》橫掃四台冠軍　推全新節目分享寵物及歌迷故事

許志安加盟神燈娛樂後推出全新歌曲《信天翁》，獲得各界一致好評，榮登香港電台中文歌曲龍虎榜、新城電台勁爆本地榜、TVB勁歌金榜及ViuTV Chill Club推介榜等多個音樂榜冠軍位置。



許志安。（公關提供）

許志安特別拍攝訪談節目

除了音樂上的新動向，許志安亦特別拍攝了YouTube訪談節目《許志安 On & On’s Friends》，展現生活與工作的另一面。從寵物的生命故事，到歌迷的深情支持，每一集都洋溢著愛心與感動，呈現出他與嘉賓之間的生命態度與人情溫度。

首三集以寵物為主題

一連四集的《許志安 On & On’s Friends》，將於7月2日於「音樂好時光」Youtube頻道正式首播。節目首三集以寵物為主題，鄭子誠與劉倩怡夫婦首次聚首，暢談家中貓狗的窩心故事。許志安亦分享自己成為寄養家庭、領養貓咪的經歷，言談間流露出三位對生命的尊重與珍惜。

許志安, 鄭子誠, 劉倩怡同是愛寵之人。（公關提供）

寵物服務店老闆分享照顧年老狗隻點滴

其中一集更邀請寵物服務店的老闆加入，細述照顧年老狗隻的點滴及分享寶貴經驗，並呼籲主人一旦愛寵離世，要懂得以正向思維面對悲傷。對於曾悉心照料老狗Lucky的許志安，以及正在照顧老狗的鄭子誠與劉倩怡而言，這些交流既正面又鼓舞人心，彰顯了「陪伴至終」的深厚情感與信念。

安仔, 子誠, 倩怡及黃老闆。（公關提供）

歌迷親手製作禮物場面溫馨

第四集回到歌迷身邊，許志安與十位追隨超過十年的「安樂窩」（許志安歌迷會暱稱）歌迷聚會。歌迷們分享許志安對他們的深刻影響，令他瞬間回想起十多年前初次相識的情景，內心激動不已。更有歌迷親手製作禮物送給他，鼓勵大家繼續努力進步，場面溫馨動人，再次印證許志安與歌迷之間歷久不變的連結。許志安早前宣布將於十月在紅磡香港體育館舉行個人演唱會，這場等待了十一年的歌迷約會，令他十分期待。