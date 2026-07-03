向佐提前為岳父慶生盡顯孝心　郭碧婷打扮樸素隨性紮髮低調出巡

撰文：亞瑟
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藝人向佐與郭碧婷結婚多年，一舉一動向來備受外界關注。近日接受易立競的深度訪問，更讓大批網民改觀，大讚「愛老婆的男人會風生水起」。日前，向佐在社交平台發視頻，提早為岳父（郭碧婷爸爸）送上誠摯的生日祝福。

向佐為岳父送上生日祝福。（小紅書＠向佐）

郭碧婷隨性紮髮低調出巡

在這次的旅行中，郭碧婷完全沒有任何身為豪門闊太的奢華包袱，僅僅隨性地將頭髮紮起，便一如普通人般大方去行街買嘢。褪去螢幕上高貴冷艷的女神光環，她私底下的服飾穿搭極其簡約舒適，這種不拘小節、自然真實的素顏狀態反倒更顯清純氣質，網民紛紛驚歎她私底下真的非常「貼地」。

向佐祝郭爸生日快樂

向佐在帖文中親暱地稱呼對方為「郭爸」，並感性地寫道：「郭爸，生日快樂！兩天爸爸的生日旅行沒有全程一起，但希望爸爸一直都身體健康萬事如意、開心！愛你。」字裏行間充滿了對長輩的敬愛與孝心。雖然向佐因為工作忙碌，遺憾未能全程參與這次特意為岳父安排的慶生旅行，但他人在外地仍不忘準時送上貼心關懷，體貼的舉動讓不少網民大讚他是名副其實的孝順女婿。

向佐感性留言。（小紅書＠向佐）

購物遭老闆指「撞樣明星向佐」　神回應：我是蕭敬騰

向佐在外出幫忙買東西時，竟然被眼尖的店舖老闆盯著看，老闆隨後還一臉認真地對他說，覺得他長得非常像一個明星，名字叫做「向佐」。向佐並未當場承認身份，反而調皮地大展幽默細胞，開玩笑地向老闆回應指自己其實更像「蕭敬騰」，隨後更一臉正經地反問老闆：「向佐是誰啊？」這番毫無巨星架子的「靈魂自嘲」曝光後，隨即引來大批網民爆笑洗版，紛紛留言調侃向佐私底下簡直是個搞笑男，不單止疼錫家人，性格更是玩得又貼地。

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