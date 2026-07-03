梁珊逝世丨堅拒「潛規則」被貶做阿媽 曾被男人問：入唔入馬場？

曾有 TVB「御用惡女」之稱的資深藝人梁珊，於今年7月1日不幸離世，享年81歲，令無數電視迷大感惋惜。在離世前她曾接受《星島頭條》的訪問，罕有地大談自己縱橫演藝圈半世紀的秘聞與心路歷程。她直言自己入行時便向父親承諾要「出污泥而不染」，拒絕任何緋聞或不正當關係，更因堅拒圈中潛規則慘遭被貶演「阿媽」。

演員梁珊於日前離世。（YouTube@Channel Gary Yeung (楊紹鴻)）

堅拒圈中潛規則被貶演「阿媽」

回憶起30歲從電影圈轉戰電視台當「新人」的往事，梁珊自嘲自己當年「太唔識撈」。曾有男人奇怪問：「入唔入馬場？送唔送禮？」她一頭霧水，對方即說：「咁你返話劇組做『阿媽』啦。」從此，她便被貶去演一些母親角色。拍開電影的梁珊回憶30歲做電視台「新人」時經歷，後來她才意識到「玄機」，疊埋心水演母親。她慨歎自己「太唔識撈」：「我拒拍過份戲，十點半要返屋企，所以有人笑我有『降落傘保護罩』、『貞節牌坊』，話『唔好掂佢』。」

至於可感遺憾？她淡然回應：「冇話遺唔遺憾，有好戲就演，有創作慾就做。」她憶述幾十年前有文人問她想做什麼？她答「藝術家」，對方建議她先做「偽術家」！她卻說：「我唔識做，明白到『水清無魚』，但性格改唔到，唔想講大話。」她自揭當年入行向爸爸保證「出污泥而不染」：「我唔會有緋聞、唔會亂搞關係、唔會為錢賣身。我可以講，每分錢都係光明正大。而家我真係可以做得到，做人應該咁，所以我可以好牙擦擦，堅持對得住自己。」

梁珊（左一）在訪問中自爆拒「應酬」有錢人，慘被貶做演「阿媽」角色。（FB@鍾慧冰）

寧願捱麵包亦拒演爛戲

雖然已經有20多年沒有拍戲，但梁珊強調自己心中的演員之火從未熄滅。她對觀眾和工作抱有神聖的使命感，不願為了生計而隨便接戲，直言：「做壞招牌我寧願唔做，否則我寧願捱麵包。」她直斥現今市面上太多主動去「𢱑痕」要戲演的演員，而她絕不低頭敲門。她更一針見血地指出，現今編劇流失嚴重，很多劇本根本寫不出老年人的心態，文藝界也過度側重花旦小生。她表明自己不介意當綠葉，但若角色永遠只有一句「阿仔返嚟食飯」，便完全沒有發揮空間。她甚至公開狠批由黎耀祥與胡定欣主演的《巾幗梟雄之懸崖》，直指該劇從造型、服裝到演員狀態都相當不好看。

梁珊痛批現今劇本薄弱。（YouTube@Channel Gary Yeung (楊紹鴻)）

高度讚賞林峯楊茜堯江美儀

儘管對大環境感到失望，梁珊對幾位優秀的後輩依然不吝讚美。更特別點名大讚楊茜堯在《黑色月光》中的沉穩表現，稱讚她演戲立體、不浮誇，能用功力在兩分鐘內入戲。林峯在電影《九龍城寨之圍城》中飾演的「陳洛軍」也獲得她給予高度評價，梁珊盛讚他眼神極具深度，是真正演活了角色而非裝模作樣，看到了他多年來的巨大進步。同時，她也欣賞佘詩曼在《新聞女王》中的強大氣場，以及江美儀在《下流上車族》中展現出純熟、經已「大個女」的演技。

梁珊高度讚賞林峯、楊茜堯、佘詩曼及江美儀。（FB@瘋Show同學會）

奉勸視帝視后切忌飄飄然

梁珊對名利看得很淡，她笑言頒獎禮只是一個用來互相鼓勵的派對，一出戲得獎並不代表下一出戲也能拿獎，不認同只憑一部劇就盲目冠上視帝視后的頭銜。她直言：「得獎唔好飄飄然，否則冇進步空間。」她更透露曾有某些「飄飄然上咗位」的得獎者在現場對她單打嘲諷，但她成熟地選擇「時運高聽唔到」，認為對方表現太不成熟。

梁珊亦親自解開了自己江湖花名「降落傘」的由來。她透露這個外號是1984年拍攝劇集《楚留香之蝙蝠傳奇》時，由苗僑偉、黃日華及翁美玲等成班「𡃁仔」演員所改。當時有些上位演員仗勢凌人，這班新人無力反抗，便找來資歷深的梁珊出來「制行」對方，梁珊就像母雞一樣用大翅膀攬住這群小雞，因而得名。她強調自己從不搞小圈子，但遇到不公義的事定會不平則鳴。