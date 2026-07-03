甘國亮近照曝光面色紅潤狀態大勇　去年傳患失智症送院

資深製作人甘國亮，去年11月驚傳疑似患上失智症被送院治療，消息一度震驚娛樂圈。沉寂多時的他，昨日（2日）更新Facebook個人專頁並上載最新近照。相中的他以一身潮流打扮亮相，面色紅潤且精神狀態不俗。



甘國亮去年11月驚傳疑似患上失智症被送院治療。（吳鍾坤攝）

驚傳失智送院好友曾證健康欠佳

甘國亮去年傳出因健康問題入院接受治療，更一度傳出疑似患有失智症的消息，其多年密友Alex（王士維）當時拒絕對事件作出回應。而好友賈思樂其後接受訪問時，則證實甘國亮近年身體狀況確實欠佳，令外界頗為擔憂。

甘國亮。（朱奕錦攝）

更新FB曬近照面色紅潤精神不俗

相隔多時，甘國亮昨日更新了Facebook的個人資料相片，他換上一張正面近照，其最新精神面貌亦隨之曝光。從相中可見，甘國亮一如既往地注重時尚打扮，穿著黑白印花襯衫搭配藍色漁夫帽，造型顯得新潮有型。相中的他面色紅潤眼神精靈，精神狀態相當不俗。

甘國亮更新了他的個人資料相片。（Facebook@甘國亮）

曾與Do姐同居十年分手後曾互揭瘡疤

甘國亮是一位真正的「跨媒體」強人，其事跡橫跨電視、電影、廣播、寫作、時尚以至傳媒管理，對香港70年代至今的流行文化面貌有著深遠的影響。在80年代，甘國亮曾與鄭裕玲拍拖，兩人因合作《過埠新娘》結緣，展開了長達十年的同居生活。

然而，這段關係在1990年以極具戲劇性的方式告終。分手後，兩人互揭瘡疤，上演了一場轟動全城的「羅生門」。甘國亮首先爆料，指鄭裕玲因宗教信仰，拒絕婚前性行為，導致兩人十年「有愛無性」。鄭裕玲隨即犀利反擊，拋出金句指甘國亮「對女性根本沒興趣」，暗指其性取向才是問題根源。

甘國亮曾與Do姐同居10年。（影片截圖）

1971年，無綫電視開設第一期訓練班，甘國亮、郭峰、程可為、許紹雄、蘇杏璇、金興賢、陳美琪、呂有慧等等，都是「天叔」的學生（港台電視《樂齡帥靚正》截圖）