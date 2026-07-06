陳婉衡布吉海島婚禮大騷玲瓏S形曲線　深V魚尾婚紗谷盡傲人雙峰

現年36歲的陳沛汶（前稱陳婉衡，Alycia），2012年參選香港小姐雖未獲名次，但憑驕人身材獲封「翻版泳兒」，隨即加入無綫擔任娛樂新聞台主播，其後在旅遊節目《3日2夜》及《Go! Yama Girl》中頻頻以比堅尼亮相，人氣急升，「TVB咪神」稱號深入民心。她於2019年成功考獲健身教練牌照，逐步轉型發展健身教練及KOL事業，即使轉換跑道，依然不時在社交媒體大派福利，保持極高人氣。

陳沛汶（前稱陳婉衡，Alycia）。（IG@_alyciac）

不時在社交媒體派福利。（IG@_alyciac）

老公外貌繼續保持神秘

今年3月低調完婚的她，日前在社交媒體分享泰國布吉補辦婚禮的靚相，並感性寫道：「在整理這些布吉照片時，親自實現了一個夢想。如果沒有我們最喜歡的人陪伴在身邊，夢想本身就不會完整。感謝每一位花時間和精力出席並與我們一起慶祝的人，我們對你們所有人非常感激。」從曝光的照片所見，整場婚禮在海天一色的布吉美景下舉行，現場輕鬆浪漫又充滿儀式感。值得一提的是，陳沛汶自婚後至今一直非常保護家庭，至今仍未有公開老公的樣貌，令這場海島婚禮在奢華中多了一抹神祕與低調的幸福。好在當日的姊妹團成員均精心換上夢幻的淡黃色裙子，色彩清新高貴，新娘子臉上掛着無比幸福的甜美笑容，在淡黃色姊妹團的簇擁襯托下，完美烘托出唯美浪漫的海島婚禮氛圍。

老公外貌繼續保持神秘。（IG@_alyciac）

姊妹團精心換上夢幻的淡黃色裙子。（IG@_alyciac）

深V婚紗大曬巔峰身形

而最吸睛的莫過於陳沛汶在婚禮及派對上的多套戰衣。身為專業健身教練、體態正值巔峰狀態的她，其中一套純白婚紗採用深V低胸剪裁，大方展現豐滿上圍，貼身魚尾設計更完美勾勒出苦練多年的零贅肉馬甲線與玲瓏浮凸的S形曲線。照片一出，隨即引來全網支持者洗版狂讚，大批支持者紛紛留言高呼：「超靚！！」、「超級夢幻」、「好甜蜜而且超級靚」，火辣體態更獲一致封為新一代「火辣人妻」。

深V婚紗大曬巔峰身形。（IG@_alyciac）