網紅司曉迪發18張圖爆鹿晗出軌　更涉事范丞丞檀健次等一眾男星

內地娛樂圈再度掀起驚天巨浪，網紅司曉迪於2026年7月6日開啟毀滅式的「內娛大點兵」，一口氣在微博集中發布了18張驚人圖文，當中疑似包含鹿晗、范丞丞、檀健次、張遠等多位頂流及一線男明星的私密合照與聊天記錄。其中，一組疑似與男星鹿晗的視訊通話截圖，以及私密聊天內容，瞬間引爆全網熱搜。

網紅司曉迪於社交平台發佈大批疑似鹿晗的照片。（微博@司曉迪喔）

囂張放話18張圖「過兩天癮」堅決否認AI合成

司曉迪此次的爆料方式可謂極具挑釁意味。她先是在微博高調置頂發文宣稱：「給你們過2天癮好不好，我就是特別寵愛你們️18張。如何呢？如何呢？」隨後她便如同大放送般集中釋出大量截圖以及親密照片。面對大批粉絲質疑相片是惡意「AI合成」的洗版，司曉迪底氣十足地公開予以否認。更勁爆的是，面對質疑，她直接在評論區與酸民和粉絲正面開火，留下了一句尺度大開的回應：「我愛都做上了，他還在當夢女自己躺床上嗯嗯哈哈呢」。

+ 2

司曉迪直言，床都上過啦，更否認照片由AI合成。（微博@司曉迪喔）

驚爆私下沿用關曉彤「專屬暱稱」

在這次流出的材料中，頂流男星鹿晗無疑成為了頭號狙擊目標。司曉迪大方公開了多張疑似包含鹿晗正臉、側臉以及私下走路姿態的「Live動態照片」，極高的真實度讓網民震驚。同時曝光的還有兩人的私密聊天記錄，司曉迪更爆，鹿晗在私底下與她傳情時，對她使用了與當年高調向正牌女友關曉彤官宣戀情時完全相同的「咔咔」這一專屬愛稱，此舉隨即引來網民瘋狂吐槽。

時間線竟完全重疊

除了曖昧的稱呼，最讓粉絲崩潰的莫過於兩人私交的「致命時間線」。流出的對話記錄顯示，鹿晗與司曉迪最早在2023年7月便已經有了極為密切的往來，期間鹿晗不僅大方贈送個人演唱會門票，更密密大發紅包討女方歡心。然而翻查紀錄，2023年期間關曉彤與鹿晗依然維持著高調恩愛的情侶形象，多次被傳媒拍到同框約會，甚至在社交平台上大方互送生日祝福。而關曉彤的生日祝福截止2024年，因而傳出分手傳聞。

娛樂一眾男星曾闢謠

消息一出，立刻引發外界對鹿晗在與關曉彤戀愛期間「瞞女方出軌、劈腿網紅」的廣泛猜測。目前風波仍在持續發酵，除了鹿晗遭受致命打擊外，名單上的范丞丞、檀健次及張遠等男星後續會否有更驚人的內幕流出，已讓全網吃瓜群眾嚴陣以待。

但儘管司曉迪言之鑿鑿且極盡挑釁，但事實上，早於2026年1月3日包括鹿晗、林更新、范丞丞、檀健次、黃明昊、周奇、王安宇以及關曉彤等人在內的全體涉事藝人的工作室，就曾發布「蓋章辟謠聲明」。事實情況如何，還待後續司曉迪更進一步爆料。