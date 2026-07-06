黃智雯公開私下日常愛巢大曝光　全素顏出鏡客廳掛雙畫大曬生活感

現年43歲的黃智雯（Mandy），自2023年底結束與TVB長達16年的賓主關係並低調完婚後，積極轉換跑道全面轉型。她除了演出舞台劇及活躍於各大社交媒體，更開設個人YouTube頻道《與雯同行》跨界做KOL，早前更憑舞台劇入圍最佳女主角，事業發展相當多元。近日，她大方分享一條以「我開工前3小時都在做什麼」為題的影片，大曬私下極度自律的晨間日常。

黃智雯（Mandy）。（IG@wong_manman）

素顏護膚做瑜伽

影片中，黃智雯於清晨6時13分便全素顏出鏡，白滑緊緻的逆天膚質令全網支持者紛紛驚嘆「唔化妝都好靚」！隨後她沖泡養生茶、準備健康早餐，並在家中積極做瑜伽、拉筋及健身，一絲不苟的晨間日常獲大眾激讚高自律又健康。期間她幾乎走勻全屋，客廳牆上精緻地掛上了兩幅富有藝術氣息的畫作，廚房則裝潢簡潔時尚，處處流露出充滿品味、溫馨與質感的居家生活感。

素顏出鏡。（小紅書影片截圖）

早餐time。（小紅書影片截圖）

瑜伽拉伸筋骨。（小紅書影片截圖）

視后獎座變尋常擺設

在影片尾聲她化妝準備出門時，鏡頭無意中掃過身後位置，被發現她過往在TVB奪得的多個視后獎座，竟隨意擺放在角落成為低調裝飾。把昔日拼搏得來的視后榮譽，化作幸福愛巢的低調點綴，這種自在又講究的生活態度，正是她告別過去、步入人生新階段後，由內而外散發出最具底氣的成熟魅力。

生活感滿滿。（小紅書影片截圖）