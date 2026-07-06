Anson Lo盧瀚霆生日感激神徒大規模應援：多謝大家咁重視我嘅生日

Anson Lo盧瀚霆現身亞博出席後援會為他悉心準備的《Amour ♡ Love L'Amour de la Fête 生日會》，與神徒玩足全晚，大合照時，特地要求經理人花姐要要多角度拍攝，務求好好記錄低與神徒們的每一個時刻。



Anson Lo盧瀚霆出席《Amour ♡ Love L'Amour de la Fête 生日會》。（公關提供）

盧瀚霆出席生日會與神徒見足三日

兩場《ANSON LO "KINGDOM" LIVE TOUR 2026-MACAO》後，接連返港出席生日會，與神徒見足三日，Anson Lo表示已完全充滿電：「呢三日我都見到好多神徒啦，無論係Kingdom澳門站，跟住去到Encore，甚至臨尾出咗去場館同大家拜拜。到今日嘅後援會嘅生日會，呢三我嘅生命係百分百充斥住神徒，完全冇咗工作呢回事，就好似同神徒一齊Vacation；我可以拋開晒煩惱啦，喺呢三日純粹同神徒have fun。」Anson Lo又當神徒每一個眼神、微笑是對自己的祝福與愛。「好清楚feel到大家喺2026年都仲係咁支持我，同埋仲肯留低陪住我，所以呢三日係幸福感滿滿。」

盧瀚霆出席生日會與神徒見足三日。（公關提供）

盧瀚霆大讚粉絲變舞王舞后

生日會上，Anson Lo首次看到後援會籌備半年多的「快閃跳舞」影片，驚喜之餘，更即時拿出手機拍下影片，又讚大家變成舞王舞后，原來他亦曾構思與神徒一個齊快閃跳舞。「好開心見到大家跳舞，相信入面有識得跳舞嘅神徒，亦都有完全唔識得跳舞嘅神徒，但大家都好願意為我佢出嘗試。知道後援會早在半年前已經籌備，無論籌備抑或神徒願意配合去配合，真係好感動！幾年前我有同花姐講過，想做一個萬人dance challenge，但最後因為工作檔期擱置咗，希望將來有機會可以實行。」

盧瀚霆大讚粉絲變舞王舞后。（公關提供）

盧瀚霆強調自己不是「遊戲黑洞」

對於在生日會上，玩反轉唱歌仔時，直到最後才發現遊戲玩法因而被全場神徒取笑，問到生日願望會否包括走出「遊戲黑洞」，Anson Lo強調自己是聰明的，只是不了解遊戲規則，所以根本不是「遊戲黑洞」。

盧瀚霆強調自己不是「遊戲黑洞」。（公關提供）

盧瀚霆感激粉絲為其大規模慶生

Anson Lo每年生日慣例都會祝福神徒生日，將自己的大日子變成神徒們的大日子，今年亦不例外。「好多謝大家仲係咁重視我嘅生日，我成日覺得我生日可以帶到開心俾大家。有嘉年華感覺之餘，自己覺得7月係最凝聚到所有神徒嘅一個月份，可以令到大家集結一齊去慶祝、為我應援。無論發生咩事都好，面對緊好與壞，但大家都會有同樣嘅目標，就是為我慶祝。好多謝你哋仲喺我出道嘅第8年，仲咁大規模為我慶生，各式各樣嘅付出，都令我自己覺得好重要，好窩心亦好感激。」