COLLAR首推相集搶攻書展　三嬌化身「一啖之鬼」走遍香港街頭掃街

女團COLLAR成員Ivy蘇雅琳、Day許軼、Candy王家晴，合體首次推出《After One More Bite》相集搶攻今年書展，並於7月15日假香港會議展覽中心舉行簽書會。《After One More Bite》透過食物作聯繫，展現三人在城巿中輕鬆與真實的氛圍，從而帶出享受當下，更披露COLLAR全員都是嘴饞之徒，但為體態統統變成「一啖之鬼」，就連一粒麻糬波波亦要四人分吃，可見女團不易做。



女團COLLAR成員Ivy蘇雅琳、Day許軼、Candy王家晴，合體首次推出《After One More Bite》相集搶攻今年書展。（公關提供）

《After One More Bite》相集。（公關提供）

Candy食嘢夠治癒

《After One More Bite》顧名思義以食物為主題，提到「食嘢」二字，原來正是COLLAR三位成員Ivy、Day、Candy的共同喜好，Candy表示：「我哋三個都好鍾意食嘢，之前有化妝師話睇我哋食嘢個樣好治癒，就算係好簡單如蕃薯，都會畀人覺得好似好美味咁樣，記得有次我喺化妝師面前食蕃薯，令佢好想食，放工後佢立即買一條當午餐。而今次相集想追求最自然最純粹嘅感覺，我哋認為食物帶畀我哋嘅快樂係最直接嘅。」

Candy（公關提供）

Ivy請客換回憶

三人認為「美食」是COLLAR的關鍵字，7位成員都是嘴饞之徒，所以每當COLLAR共享美食就是最快樂時光，不過為了體態，她們不得不戒口，更要成為「一啖之鬼」，Ivy坦言成為「一啖之鬼」過程十分艱苦：「除咗戒口之外，人嘅回憶連繫住五感，我覺得美食係儲存咗好多回憶，例如小學我會記起同同學分享紫菜同朱奶；中學我會記起小賣部嘅撈麵；朋友間我會記得掃街嘅小店，所以戒口嘅時候，好多時會忍吓忍吓，同自己講遲啲先食，最後迎來係回憶中嘅小店結業，真係會傷心到喊！同埋同屋企人、朋友嘅聚會，都冇得開懷大食，都少咗啲回憶。」不過現在的Ivy已開始拿捏得到，所以就算成為了「一啖之鬼」，她會請大家吃美食，然後自己吃一啖，起碼滿足到回憶！

Ivy（公關提供）

Day為食願嘗試

至於三人當中哪位最嘴饞？Candy首選是Day：「必然是Day，佢對食物充滿獵奇心態，對唔同創新嘅配搭，都會想嘗試。佢對食物嘅愛係真心，而且可愛。」Day亦同意自己是三人之中最嘴饞，Day表示：「因為我係好鍾意試好多新嘅嘢，任何新嘅食物，我都好願意嘗試。」不過Ivy就認為自己是「為食之鬼」，更自爆自己可以有好大食量。

Day（公關提供）

穿梭公園與中環「掃街」尋港味

為了今次的《After One More Bite》，Ivy、Day、Candy進行了兩日拍攝，由清晨五點化妝拍到黃昏，走訪香港大大小小的街頭角落，尋找美食及回憶，對於此，三人樂此不疲，Ivy與Candy指最難忘到公園拍攝，當中Ivy說：「呢個地方感覺好有童年嘅味道，我哋喺個公園度食雪糕、玩吹波膠、食燒賣、跑嚟跑去，就好似穿越時空咁，同啲小學同學喺樓下公園玩咁！」Day最難忘是在中環街頭吃砵仔糕同魚蛋：「偶然會出街食飯，但好少會『掃街』，好記得喺中環街頭食嘢嗰幕，有好多遊客望住我哋究竟食緊乜嘢，好有香港特色。」

走訪香港大大小小的街頭角落。（公關提供）