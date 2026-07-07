《放學ICU》主持高可慧驚喜現身《中年4》海選　移美多年凍齡不變

TVB節目《中年好聲音4》早前於北美展開海選。在三藩市站的活動上，昔日TVB經典兒童節目《放學ICU》主持高可慧驚喜現身擔任大會司儀。移居美國多年的她一亮相，其逆天凍齡的外貌隨即掀起強烈的集體回憶殺，招牌的甜美笑容更驚艷全場。



為《中年好聲音4》海選任司儀。（IG@miumiukhw）

高可慧有「小朱茵」之稱

當年高可慧憑藉親切的「Miu Miu姐姐」形象深入民心，更一人分飾兩角兼任吉祥物「蔥蔥」的幕後聲演，成為不少90後的集體回憶。因樣貌標緻，她當年更有「小朱茵」之稱。除了主持兒童節目，高可慧亦參演過多部劇集，同時身兼配音員，最為人熟知的作品正是為宮崎駿電影《千與千尋》的女主角「千尋」配音。自2015年後她淡出幕前，結婚生子，舉家移居美國三藩市生活。今次她驚喜重回舞台擔任司儀，並在社交媒體分享後台花絮，直言眼見參賽者認真準備，被這份「喜歡舞台嘅初心」深深感動，字裡行間流露對舞台不滅的熱愛。

高可慧曾主持TVB經典兒童節目《放學ICU》。（網上圖片）

高可慧當年更有「小朱茵」之稱。（網上圖片、小紅書圖片）

凍齡外貌超驚艷

令人讚嘆的是，已育有一子一女的高可慧，當日以司儀身份亮相，皮膚依然緊緻白滑，笑容甜美。最讓人驚艷的是，她的樣貌與當年「Miu Miu姐姐」時期幾乎毫無分別。在她身上完全看不到絲毫歲月留下的痕跡，活脫脫就是驚艷了時光的防腐劑女神。

Keep的好好啊。（IG@miumiukhw）

凍齡外貌超驚艷。（IG@miumiukhw）

移民後生活幸福美滿

移居美國後，高可慧並未完全放棄演藝工作，曾擔任電台節目主持及活動司儀。近日她亦分享舉家到拉斯維加斯著名地標Sphere欣賞音樂劇《綠野仙蹤》的照片，並憶述當年在演藝學院讀書時曾籌備及演出同一劇目，勾起不少回憶。她又不時分享家庭生活照，早前陪伴女兒參加比賽，女兒與她猶如餅印一樣；今年6月她亦貼出兒子小學畢業的溫馨合照，更罕有公開丈夫樣貌，一家四口幸福滿瀉。

舉家到拉斯維加斯睇音樂劇《綠野仙蹤》。（IG@miumiukhw）