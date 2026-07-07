謝賢1歲混血孫子正面照曝光　細女謝婷婷公路旅行大晒奢華度假屋

謝賢與狄波拉的細女、謝霆鋒胞妹謝婷婷，自誕下大女Sara並定居加拿大溫哥華後，一直過著極為低調的隱世生活。去年，她為外籍老公Mathew誕下小兒子Brooklyn Milne，轉眼間囝囝在這個月便迎來1歲生日。日前，謝婷婷罕有地在社交平台大方放閃，晒出自駕公路旅行（Road Trip）的一家四口Vlog，幸福畫面羨煞旁人。

謝婷婷與老公Mathew公路旅行高調放閃。（IG@jennifertsetingting）

謝賢孫子正面罕有曝光

在流出的影片中，最讓網民驚喜的莫過於謝婷婷首次大方公開了兒子的正面樣貌。即將滿1歲的Brooklyn Milne長得非常精靈可愛，眼仔睩睩、臉型長長，兩邊面珠墩更紅卜卜，雖然頭髮不算濃密，但五官與輪廓簡直與外籍爸爸Mathew如出一轍。相反，謝婷婷對現年7歲的大女Sara則繼續採取高度保護政策，Sara在片中全程背向鏡頭，或者面部被打上格仔遮擋。

謝婷婷罕有晒出兒子的正面樣勁可愛。（IG@jennifertsetingting）

謝婷婷囝囝似足爸爸。（IG@jennifertsetingting）

外籍老公一手包辦司機兼苦力

謝婷婷透露，為了免去一對年幼仔女的舟車勞頓之苦，他們今次特別選擇了自駕遊，前往車程僅需數小時的清幽湖畔度假屋，主打悠閒享受。而她的外籍另一半Mathew更是將「暖男兼神隊友」本色發揮到極致，全程自願包辦司機及所有粗重工夫。到達目的地後，只見Mathew一手抽住沉重的大行李袋，另一隻手則穩穩地抱起兒子入屋，而謝婷婷則得以「兩手揈揈」輕鬆拉住大女Sara隨後入內。

Mathew一手抽住沉重的大行李袋，另一隻手則穩穩地抱起兒子入屋。（IG@jennifertsetingting）

從Vlog中可見，一家人入住的度假屋環境極其奢華清幽，不僅坐擁無敵大湖景及遠處的連綿山脈，更附設私人小花園和超美的無邊際泳池。雖然抵達當天天公不作美、天陰陰，但兩姊弟早已迫不及待地在池邊玩水，盡情享受這趟充滿愛的家族之旅。