鄧麗欣歌迷會19周年大搞慈善拍賣　籌逾10萬善款預告下半年開騷

鄧麗欣（Stephy）歌迷會「Stephy Fantasia」成立19周年，日前於酒店舉行慶祝活動，逾200歌迷到場支持，現場氣氛熱烈。一如既往，出名寵粉的Stephy相約大家聚會，玩遊戲、抽獎、傾偈聊天、大合照。

鄧麗欣（Stephy）歌迷會「Stephy Fantasia」已成立19周年！（官方提供圖片）

鄧麗欣歌迷會19周年慶祝活動

其中在粉絲答問環節中，有粉絲好奇問起Stephy名字的由來，Stephy大方自爆一直覺得Stephaine這名字很好聽，但個人卻偏好兩個音的名字，所以入行後決定簡化改成叫Stephy，她還爆自己學生時期的往事，原來她曾叫做Rainy，Stephy笑說：「大家都知我有幾個閨蜜，其中一個叫做Sunny，而另一個叫做Cloudy，大家估吓我叫做咩？哈哈哈…我叫做Rainy，當時老師Cloudy、Rainy、Sunny咁叫，好容易記得我哋架。」笑爆這個天氣系列綽號，逗得全場大笑。

Stephy還大方自爆自己名字的由來。（官方提供圖片）

慈善拍賣畫作助弱勢社群

今年聚會令Stephy最難忘的是加插了義賣環節，Stephy捐出10幅畫作讓粉絲們競投，大家反應超級熱烈，最終合共籌得超過10萬元善款！這筆收入將會全數捐給兩間本地慈善機構，直接幫助低收入和弱勢社群，把愛心傳遞出去。Stephy難掩興奮：「今年聚會真係好開心！最難忘一定係拍賣環節，因為舊年搞聚會嘅時候有好多人像紙版、易拉架，大家突然想到唔好浪費，所以就玩慈善拍賣，點知反應出奇地踴躍，歌迷會就想出不如每年聚會都可以搞一個慈善拍賣，今年我就攞咗《Secret Garden》畫展中嘅畫作出嚟拍賣，現場反應好熱烈，籌咗好多錢，會全數捐畀兩間本地慈善機構，我覺得好開心好有意思，好多謝大家，希望明年可以再玩過。」

本次聚會Stephy捐出10幅畫作讓粉絲們競投，最終合共籌得超過10萬元善款。（官方提供圖片）

歌迷會即將邁向20週年里程碑，Stephy笑言渴望打破傳統，舉辦一場別開生面的慶祝聚會，可積極考慮與粉絲組團旅行的慶祝大計，她笑說：「希望多啲同大家聚會，製造更多回憶，雖然咁多人一齊做嘅活動係有少少限制，要從長計議一下，不過我做咩都得嘅，我願意同大家一齊玩！好多謝歌迷一直嘅陪伴，今年直情寫咗首歌多謝大家，叫《仍留在這裏》，其中一個最感激仍留在這裏嘅當然係粉絲，今年係我入行24年，時間過得好快，歌迷會邁向20周年，記得成立嘅時候，剛開始嘅點滴，話咁快已經20年，多謝大家咁多年嘅支持，互相陪伴住大家成長，係好開心。」

Stephy笑言準備舉辦一場別開生面的歌迷會20週年慶祝聚會。（官方提供圖片）

Stephy透露未來下半年將推出新歌、新專輯與音樂騷，答謝樂迷：「上年開完紅館、澳門，今年都會有啲計劃，冇一樣嘢比開騷回饋歌迷更好，所以積極籌備，希望唔會令大家失望！」