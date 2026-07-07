蘇志威劉小慧細女IB放榜奪36分佳績　因一原因時裝夢碎轉港大中史

國際文憑大學預科課程（IBDP）於昨日7月6日正式放榜，圈中模範夫妻蘇志威與劉小慧的18歲次女蘇靖珺（Ina）傳來喜訊。就讀於名校保良局蔡繼有學校的她，在今年的IB考試中表現優異，成功勇奪36分以上的佳績。

蘇志威與劉小慧育有大女蘇君蕎（Yumi）及細女蘇靖珺（Ina）。（IG＠winnieswlau）

雖然頂著星二代與學霸的光環，但蘇靖珺私底下非常貼地，大方自爆自己其實患有嚴重「拖延症」，在溫習期間經常在「書本與手機」之間瘋狂掙扎，備考後期更一度感到身心極度疲憊。不過，聰明的她善用AI人工智能輔助學習。在應對最棘手的英文文學分析題時，她透過AI快速整理重點、剖析隱晦的意象，從而突破瓶頸，順利考獲理想分數。

蘇靖珺自爆善用AI人工智能輔助學習文學。（網上圖片）

藝術科太催殘？蘇靖珺升學路向大轉彎

雖然成功摘下優異成績，但蘇靖珺的未來藍圖卻迎來了意料之外的大轉彎。原本對時裝設計及紡術充滿熱誠的她，在修讀了IB藝術科後深感吃不消。她坦言該科目極度消耗心力：「不僅要不停繪畫、製作實體藝術品，還要兼顧構思Presentation以及進行不同畫作的深度對比，足足佔用了我近七成的學習時間。」在經歷過藝術科的洗禮後，蘇靖珺決定果斷放棄最初的時裝夢想，重新規劃人生方向。最終，她計劃入讀香港大學，並轉為修讀自己同樣感興趣的中國歷史科。

蘇靖珺直言藝術科極度消耗心力。（IG＠winnieswlau）

劉小慧「零干預」教育：放手讓孩子為自己人生負責

對於女兒在最後關頭放棄初衷轉戰中史科，母親劉小慧不僅沒有反對，反而給予了百分之百的支持與鼓勵，更在選科決定上實行「零干預」政策。她表示現代父母最需要學習的就是放手，讓子女將個人興趣發展成事業，才是最幸福的事。她直言讀書成績絕非衡量成功與否的唯一標準，盲目勉強去讀別人眼中的「神科」只會令人生活麻木，在學校裡學懂得人際關係、與人相處之道，才是未來步入社會後最寶貴的資產。劉小慧表示，自己樂意成為女兒最強大的後盾，放手讓她為自己的人生負責、努力爭取想要的機會。