汪小菲不願孩子再登新聞 下禁令馬筱梅封口兼限制與大S兒女互動
撰文：聯合新聞網
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大S離世後，一雙兒女由父親汪小菲照顧，因此他常北京、台北兩地往返，而他與馬筱梅（Mandy）再婚，更育有一兒，外界總是很關注與大S所生的兒女現況，網友常在馬筱梅的直播時提問，如今傳出汪小菲下達禁令不准她在談，更限制她與大S兒女的日常互動。
據「鏡週刊」報導，過往馬筱梅在直播時，若有網友提問有關大S兒女的問題，她也都盡量回覆，昔日更曾分享與孩子的日常互動，但近期因為有關孩子是否要轉學到北京讀書的問題，而受到關注，汪小菲不願有關孩子的事情再登上新聞網路，於是就禁止馬筱梅再談論相關事宜，甚至還限制這位後母與孩子的互動。
4月馬筱梅在直播時，已不願再回答孩子的相關問題，只表示大家若有疑問，去問孩子的爸爸（汪小菲）或奶奶（張蘭），關於孩子的教育問題，2月時汪小菲提到暫時還不會帶女兒及大兒子回北京念書原因，是他們還沒上初中，為了讓他們能慢慢適應北京的生活，都是趁寒暑假時，將他們接到北京上夏令營等，可以認識一些新朋友，他會用自己的節奏來處理孩子的事情，目前他還是會兩地跑。
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