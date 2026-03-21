汪小菲嬌妻馬筱梅回應「代孕」風波　親揭穿羊水急剖腹產惹夫爆喊

汪小菲妻子馬筱梅（Mandy）於今年2月順利產下兒子「小馬寶」。



產後她回歸直播與網友互動，針對外界質疑其「代孕、使用假肚皮」，馬筱梅正面回應，明確表示孩子為親自生產，並強調絕無違法行為。

馬筱梅（小紅書圖片）

澄清代孕與假肚傳聞 稱一切合法

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針對部分網友質疑其生育方式，馬筱梅於直播時說道：「我自己生了一個，沒有代孕這些，不要聽黑粉亂講。」還有人說她使用「假肚皮」，她則無奈表示此類言論相當荒謬，「白眼都翻到後腦勺上去了，真的是」，並稱無論是在內地還是台灣，「我們不做違法的事情」。馬筱梅懷孕期間照樣直播，還曾分享日常會於腹部抹油以預防妊娠紋，當時其光滑的皮膚狀態曾引起網友討論，多數網友對於代孕說法也覺得荒謬。

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分享剖腹產經歷 透露羊水提早破裂

除了正面回應網友質疑，馬筱梅也曾還原生產當天的細節。她透露，兒子比預產期提早兩週報到，當時她在起身站立時羊水突然破裂，隨即前往醫院檢查，發現已開兩指。由於羊水不足情況緊急，加上個人耐痛程度考量，在與醫療團隊溝通後，最終決定採取剖腹產。

馬筱梅坦言，面對突如其來的產程，當時心情相當緊張且在產房內不住發抖，當寶寶平安出生後，她仍處於驚魂未定的狀態，而全程陪伴在側的汪小菲則因感動而眼眶通紅，夫妻兩人的反應形成鮮明對比。

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