否認禁止大S家人探望孩子　汪小菲新歡馬筱梅反駁：沒有人來啊

大S（徐熙媛）今年2月猝逝，她和汪小菲的一雙兒女由汪小菲和老婆馬筱梅（Mandy）照顧，孩子們目前留在台北繼續學業，據「台灣壹蘋新聞網」報導，S媽（黃春梅）和小S（徐熙娣）、具俊曄想要見到小孩，必須先經過馬筱梅同意，連小孩先前到黑人陳建州家和陳建州的雙胞胎兒子一起玩，也遭到馬筱梅禁止，對此，馬筱梅也回應了。



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汪小菲和馬筱梅現在大陸定居，為了孩子當起空中飛人，對於報導指她限制S家人和小孩見面，馬筱梅表示自己沒有那麼大的權限：

「之前有很多對話紀錄歡迎S媽來看孩子，但沒有人來啊，他們也知道孩子的學校在哪，我也有把孩子的微信給對方，家裡的兩個保母，其中一個還是徐家大姊的朋友。」



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馬筱梅表示，說她限制孩子和S家人碰面、甚至下禁令不准孩子去黑人家玩都是無稽之談：

「我希望，徐家人可以好好關心徐媽媽的狀態，不論如何，祝她身體健康。」



大S（徐熙媛）今年2月猝逝，她和汪小菲的一雙兒女由汪小菲和老婆馬筱梅（Mandy）照顧。（微博圖片）

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