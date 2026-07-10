夫妻的博弈劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員角色簡介

《夫妻的博弈》由TVB與優酷聯合出品，有梁敏華、雷秀蓮作為編劇，鐘澍佳、黃國輝為執導，由馬國明、高海寧領銜主演的一套以都市爱情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《夫妻的博弈》海報（優酷@Weibo）

《夫妻的博弈》電視劇情大綱

罹患癌症的廣告界女強人姜幸如（高海寧 飾），親眼目睹丈夫與自己唯一的閨蜜出軌，更慘遭二人狠下毒手。本以為人生就此終結，她卻奇迹般「死而復生」，回到五年前的時空。重獲新生的幸如決定從此為自己而活，她任職廣告公司高層，業務範圍從名貴奢侈品涵蓋至生活必需品，專為各類商品量身打造創意獨到的廣告策略。憑藉從「未來」帶回的「預知能力」，加上本身已有的紮實實力，她換上亮麗外形，在職場上更加揮灑自如。

幸如率領一眾女同事組成「粉紅兵團」，讓眾人釋放被埋沒已久的卓越才華，創作出一系列打動人心的廣告作品。她與團隊一邊與公司內的渣男們周旋博弈，一邊為追求真正的幸福而奮戰，親手扭轉命運，成為自己的英雄。

《夫妻的博弈》播出更新時間｜最新追劇日曆

《夫妻的博弈》電視劇幾時播?《夫妻的博弈》於7月10日起播放，一共有25集，由優酷、酷喵TV播放。

《夫妻的博弈》播出更新時間｜最新追劇日曆

《夫妻的博弈》演員

高海寧 飾姜幸如

高海寧 飾 姜幸如（優酷@Weibo）

馬國明 飾 葉家謙

馬國明 飾 葉家謙（優酷@Weibo）

何廣沛 飾 陳浩恩

何廣沛 飾 陳浩恩（優酷@Weibo）

張穎康 飾 施繼威

張穎康 飾 施繼威（優酷@Weibo）

郭柏妍 飾 潘雪文