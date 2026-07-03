非份之罪｜無臉女屍真人真事改編2015年慘案、神似Save Lily事件

TVB新劇《非份之罪》正在熱播，首個單元《無臉女屍》一出即掀起網民熱烈討論！故事講述一對姊妹在沒有身份證的情況下，在大宅中過著「隱形人」般的生活。劇中兩姊妹中的姐姐「嘉嵐」因難以忍受控制狂父親的軟禁，毅然決定離家出走尋求自由，怎料最終卻死於非命，更慘被毀容成一具「無臉女屍」。情節極度震撼。



婦產科醫生康力（吳啟華飾）與外籍妻子白美雅（貝安琪飾）育有兩女。（劇集截圖）

因母親身份問題，大女嘉嵐（戴祖儀飾）和細女嘉儀（游嘉欣飾）均沒有香港身份證。（劇集截圖）

網民驚呼非份之罪無臉女屍 神似Save Lily事件

隨着劇情發展，不少網民指劇中情節，與近日鬧得沸沸揚揚的「Save Lily」非常父母事件十分相似，質疑TVB是否能迅速將熱話搬上銀幕。事實上該劇早於3年前已經開拍，這次撞橋純屬巧合。

「Save Lily」事件中的父母，在港通過在家分娩的方式誕下幼子Danny後，一度拒交DNA樣本並涉疏忽照顧兒童被捕。（資料圖片）

《無臉女屍》改編自2015年淺水灣無證墮樓慘案

其實《無臉女屍》的真人真事，是改編自2015年轟動一時的「無證英菲混血少女墮樓案」。當時一名15歲英菲混血少女從淺水灣豪宅高處墮下身亡，警方調查時發現死者與14歲胞妹從未申領出生證明及身份證，什至無去過學生及醫院。2人一出生，父親就唔比出街。

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2015年的真實慘案。（網上圖片）

據悉死者的父親為英籍保險顧問高層，與菲律賓籍的前家庭傭工母親在港同居多年，但並未正式註冊結婚。據悉，女方當年完約後並未返回菲律賓，反而選擇逾期居留，隱居於男方的寓所並生下兩姊妹。為了防止身份曝光，男方便索性不為女兒申報出生登記，亦沒有安排她們入讀學校。雖然兩女淪為無證「隱形人」，但父親依然提供優渥生活，除了安排私人補習，甚至培養她們學習馬術。當時有指死者疑似因身份問題無法離港、無法過正常人生活而鬱結不歡，最終在寓所墮樓離世。

為了防止身份曝光，索性不為女兒申報出生登記。（劇集截圖）

悲劇背後揭生母菲律賓坎坷婚姻

當時報道指死者母親其實在菲律賓早已完婚，但其丈夫酗酒又搞婚外情。奈何菲律賓受天主教宗教規限，是全球唯一「禁止離婚」的世俗國家，若要申請離婚程序極其繁複，費用高昂，令她難以開展新生活。直至2014年對方去世後，死者母親才有機會重獲自由並計劃結婚。