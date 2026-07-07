非份之罪｜石棺禁戀真人真事、改編2016年荃灣石棺藏屍案

無綫全新懸疑查案劇《非份之罪》正在熱播，第二單元《石棺禁戀》也同樣是由真實案件改編！故事藍本正是2016年轟動全港的荃灣工廈「石棺藏屍案」。



非份之罪｜石棺禁戀真人真事改編 @优酷Weibo

非份之罪《石棺禁戀》

非份之罪｜《石棺禁戀》重現工廈水泥藏屍案

劇中，由賴慰玲飾演的護士謝芷君與長期病患顧曼莉感情深厚，卻意外被捲入一宗恐怖命案。曼莉的丈夫劉宇賓涉嫌洗黑錢，隨後更離奇失蹤，最終等來的竟是駭人死訊。宇賓的屍體被藏於某工廈單位灌滿水泥的木箱中，死狀恐怖……其藏屍手法與當年震驚全城的真實案件如出一轍。

非份之罪新單元《石棺禁戀》重現工廈水泥藏屍案。（IG@tvbcomhk）

回顧當年轟動全港「石棺藏屍案」

這宗真實慘案發生於2016年荃灣灰窰角街工廈DAN6單位。一名28歲男死者在該單位內遇害，懷疑被人以哥羅芳迷暈後殺害。死者遇害後，眾人為求滅跡，竟在屋內商議藏屍奇招，期間更曾用刀向事主亂插！他們一度大膽提議將屍體放入雪櫃、甚至把屍體吃掉，企圖徹底毀屍滅跡，最終決定製造石棺移走。眾人在YouTube找影片學習如何調配混凝土，買齊材料後在單位內動工，足足用上好幾天時間。期間屍體已開始腐爛發臭，當眾人把屍體放入混凝土後，卻因石棺太重根本無法推入電梯，現場更不斷有血水滲出。眾人無計可施，最後四人決定集體潛逃台灣。後來，一人偷偷離開向台灣警方求助，並聯絡上香港警察，回港初時亦有被檢控，後來獲撤控，並轉作控方證人。 三名被告在台灣被逮解出境，回港被捕。

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荃灣DAN 6工廈2016年3月被揭發發生石棺藏屍案。（資料圖片）

石棺藏屍示意圖

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法庭裁決僅一人謀殺罪成，另2人誤殺罪成

案件當年在高等法院進行審訊，法庭辯論與裁決過程全港矚目。由於經法醫驗屍後，發現屍體多個器官已分解，難以確定實際死因。經過漫長的審訊，最終三名被告中僅一人謀殺罪成，其餘兩人謀殺罪不成立但誤殺罪成。