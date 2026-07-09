梁烈唯赴惠州認祖歸宗成功入族譜　牢記父親教誨教一對仔女勿忘根

現年47歲、原名梁烈唯、暱稱唯唯，後曾改名梁競徽，現又用回本名的梁烈唯，入行多年經歷不少高低起伏。曾獲TVB力捧的他，先後奪得「飛躍進步男藝員」及「最佳男配角」，演技早已獲得肯定。2025年約滿邵氏後，他以自由身接工作，並與沈震軒、高鈞賢、黃長興及黃嘉樂組成「好犀利男團」（Give Me Five）。近年他更將重心轉向內地及馬來西亞市場。

梁烈唯返惠州認祖歸宗。（小紅書圖片）

黑色唐裝現身祠堂細閱族譜追溯源流

近日，梁烈唯穿上黑色唐裝現身惠州博羅縣園洲鎮江頭村，在宗親陪同下完成認祖歸宗儀式。網上流傳的照片及短片所見，他在祠堂門外翻看族譜，了解宗族源流，逐一拜訪宗族長輩，親切握手及促膝交流。他又與在場村民及粉絲合照留念，場面熱鬧猶如巨星出巡。據悉，村長更即場將他的名字記入江頭村的族譜之中，正式成為族中一員。

梁烈唯與同宗兄弟相認、熱切交談。（網上圖片）

村長即場將他的名字記入江頭村的族譜之中。（網上圖片）

梁烈唯難掩興奮之情

梁烈唯在祠堂門外難掩興奮之情，向在場村民表示：「全部都係兄弟姊妹，叔伯兄弟！好難得可以返到嚟我個根，搵到我個祖先，搵咗好多年，一直都搵唔到！」他感激當地宗親的幫忙，終於成功認祖歸宗，更說到雙耳通紅表示多了很多兄弟姊妹支持，現場村民隨即報以熱烈掌聲。他隨後發表感言時更稱，香港回歸後可以驕傲地說「我係中國人」、「中國香港人」，如今更多了一個身份，就是惠州江頭村的一員。他亦透露特意向9歲女兒及6歲兒子講述回鄉緣由，讓孩子們清楚知道自己的根在哪裏。

梁烈唯在祠堂門外難掩興奮之情。（網上圖片）

梁烈唯跟村民打招呼。（小紅書圖片）

「愛國香港藝人」實至名歸

梁烈唯曾在訪問中分享，父親自幼叮囑他無論走多遠、成就多高，都要牢記自己是中國人，這句話他記了半生，也踐行了半生。相關片段在網絡瘋傳後，網民紛紛激讚他「血脈相連，家國同心」、「他真的愛國」，更一致封他是實至名歸的「愛國香港藝人」。

梁烈唯。（小紅書圖片）