向太評繼女頭型「扁如切開西瓜」　力挺嬰兒「趴睡」遭醫學界打臉

向太陳嵐近日因一段談論育兒的影片掀起熱議，她不僅以「後腦勺像被切開的西瓜」形容丈夫向華強與前妻丁珮所生的女兒外貌，更力挺嬰兒採取「趴睡」才能養出漂亮頭型，在網路上掀起一波熱烈討論。



辛辣評價繼女外貌 「西瓜論」引網民側目

向太陳嵐正與他人討論嬰兒頭型的重要性。她自豪地表示，自己的孩子（如向佐、向佑）小時候都是趴著睡，因此頭型立體、臉型也顯得較小。隨後，她話鋒一轉，提到了向華強與前妻丁珮的女兒（向詠恆）。

向太陳嵐形容丈夫向華強與前妻丁珮所生的女兒外貌「後腦勺像被切開的西瓜」，更力挺嬰兒採取「趴睡」才能養出漂亮頭型，在網路上掀起一波熱烈討論。（微博圖片）

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她形容繼女的後腦勺「扁得像被切了一刀的西瓜」，更稱繼女長髮、短髮都不好看，並將此歸咎於嬰兒時期沒有採取「趴睡」，此番言論不僅引發網友對其說話方式的質疑，更觸發了關於嬰兒睡眠安全與外貌評議的激烈爭論。

向太表示，因為對方小時候沒能堅持趴睡，導致長大後「後腦勺扁得像西瓜被切了一刀」，無論留長髮還是短髮都不好看。她甚至表示，外國人臉型之所以窄小立體，也是因為普遍採取趴睡。雖然語氣中帶有分享經驗的意味，但將繼女的外貌與「切開的西瓜」做類比，被許多網友認為有失長輩風範，且在公開場合評價他人的身體特徵顯得不夠體面。

育兒科普大戰：漂亮頭型 vs. 猝死風險

向太的這番言論，最令專家與家長憂心的莫過於她對「趴睡」的推崇。在影片中，她提到當年曾要求醫院護士讓孩子趴睡，儘管有人提醒趴睡可能導致窒息風險，她卻以「那外國人不是全死光了」作為反駁，並認為嬰兒天生有求生本能。

然而，這項觀點與現代醫學觀念嚴重背離。根據世界衛生組織（WHO）及各國小兒科醫學會（如美國兒科學會 AAP）的多年研究，「仰睡」是唯一推薦的嬰兒睡眠姿勢。趴睡會顯著增加「嬰兒猝死症候群（SIDS）」的風險，因嬰兒頸部力量不足，一旦口鼻被枕頭或床墊遮蓋，極易發生窒息。

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