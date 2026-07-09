Brian與俊仔曾因關節痛放棄踩板夢？終靠1物重拾無痛生涯

在香港滑板界，Brian（李凱賢）與俊仔（陸俊彥）絕對是無人不曉的傳奇人物。滑板作為一項極限運動，無數的跳躍、翻騰與跌撞，對身體的負荷極大。不少人以為極限運動只屬於年輕人，但這兩位滑板達人卻以行動證明：「年紀大咗都可以繼續玩板」！



歲月似乎沒有在他們的滑板生涯中留下阻礙，兩人在滑板場上依然身手敏捷、充滿爆發力。他們坦言，要在高強度的運動中維持巔峰狀態、無懼傷患，秘訣並非單靠「死練」，而是必須從根本為關節「打好底」！

滑板達人堅持的背後：關節痛曾令滑板生涯亮紅燈

Brian與俊仔都曾經飽受關節痛困擾而影響表現，差點就要提早告別滑板生涯。Brian回憶：「踩板幾十年，早期年輕時完全唔覺得有問題，但到40歲後，腰同膝頭開始成日痛，尤其落板時試過痛到落地都企唔穩，有一段時間真係痛到想停一停。」俊仔亦分享：「高強度訓練同比賽期間，膝頭同腳眼位都痛得最勁。我當時唔單止擔心影響技術發揮，更曾令我對繼續踩板產生疑惑。」

兩人當時都面對相同困境：長期高衝擊運動令軟骨磨損、筋腱勞損，幾乎逼到要結束熱愛多年的滑板生涯。幸好，他們後來透過正確保養成功逆轉痛症，延續踩板夢！

Brian坦言，長年高強度的極限運動曾令他飽受腰痛及膝頭痛困擾，甚至一度萌生暫停滑板生涯的念頭。幸好他後來遇上Return關節筋肌配方，幫他從根本強化筋腱、修復軟骨，成功打破痛楚宿命，讓他無懼歲月與勞損，繼續在滑板場上熱血飛馳！

拆解關節痛元兇 單補軟骨原來「未夠皮」？

好多都市人都面對同樣問題：步入30歲後，面臨頸部、腰背、膝蓋或肩周（五十痛）等常見的關節勞損問題。很多人一痛就依賴止痛藥，或盲目補充單一軟骨產品，結果往往治標不治本，痛症不斷輪迴。日本JP研究所將「時間VS健康」定為重點科研項目，專門針對三十歲以上的常見健康問題進行深度剖析。最新研究報告指出，關節痛的元兇並不只是「軟骨磨蝕」或「潤滑液流失」，更致命的是「肌肉老化」與「筋腱退化」！當肌肉失去抓力、筋腱失去韌力，原本被包覆的關節構造便會變得鬆散，導致關節受壓大增，最終形成「軟骨磨損>發炎>痛楚」的惡性循環。

滑板運動對關節及筋肌的負荷極大。Brian與俊仔深明，要無懼歲月繼續挑戰高難度動作，必須為關節建立最強的筋肌防線。

Brian與俊仔護骨「最強隊友」 日本Return關節筋肌配方

為了打破痛楚宿命，Brian與俊仔嚴選了100%日本製的Return®關節筋肌配方。這款醫學級保健品與市面上一般單一補軟骨的產品截然不同，它提倡「守護關節，由筋肌開始」，真正做到「修復、強化、天然止痛」3 in 1的全方位鞏固！配方蘊藏四大獨特成分，能有效降低未來復發機會，逆轉關節年齡：

• 止痛（天然酵母 SAM-e）：有別於傷胃傷肝的傳統西藥，天然SAM-e具備無藥性的天然止痛抗炎功效，能減少關節僵硬，快速提升靈活度，且無依賴性。

• 逆轉（高濃度葡萄糖胺）：提供每日1,500mg的科研實證劑量，有效促進軟骨重生，增強筋腱組織柔韌度，有效舒筋活絡。

• 靈活（鯊魚軟骨提取物）：蘊含黏多醣蛋白基礎元素，是高效版本的軟骨素，能快速被吸收，保持軟骨組織潤滑，讓筋肌發力與卸力更自如。

• 健肌（雞胸膠原提取物／咪唑二肽）：榮獲日本認證的「元気の源」成分，能消除疲勞感、放鬆僵硬肌肉，全面提升肌肉力量，為關節提供最穩固的支撐。

Brian與俊仔在鏡頭前盡顯滑板達人的型格魅力。他們以親身經歷證明，極限運動絕非年輕人的專利，只要及早為關節與筋肌「打好底」，即使歲月增長，依然能保持最靈活的巔峰狀態。

真實用家數據力證！1星期極速舒緩 98%認同有效

Return關節筋肌配方絕無藥性，成分安全，為用家帶來循序漸進的真實改善，不少人認同服用1星期即可天然止痛；2星期逆轉關節年齡、回復黃金狀態；持續服用3個月更能顯著增加筋健𠄘重力，提升肌肉力量，大大提升運動表現！

龐大的用家實測數據亦力證了產品的卓越功效：

• 98%用家表示能舒緩關節痛楚

• 96%用家表示能改善關節靈活性

• 92%用家表示有助提升肌肉力量

• 91%用家表示長期服用後沒有再復發

無論你是像Brian和俊仔一樣的運動愛好者，還是長時間上班族、體力勞動者，或是備受關節僵硬、肩周、腰背不適困擾的中老年人，這款配方都能助你重拾靈活體魄。預防退化及打好「筋肌」者，每日服4粒；若需擊退關節鬆散及勞損痛楚，則早、晚各服4粒。

這款醫學級配方絕無藥性、不會產生依賴性。只需服用1星期即能發揮天然止痛消炎功效，持續服用更可全面提升肌肉力量。高達98%用家實證能有效舒緩關節痛楚，助你重拾靈活步伐。

限時激減優惠！跟着滑板達人逆轉關節年齡

想與Brian和俊仔一樣，無視歲月痕跡，時刻展現靈活爆發力？現在就是為關節「回本」的最佳時機！於2026年7月10日至7月30日在全線萬寧Mannings、3ChemBio門市及官網購買Return®關節筋肌配方（240粒裝），即享限時超值優惠，特價$359／盒（原價$399）。

別讓關節痛楚限制你的生活與熱情，立即把握限時極罕優惠，從筋肌着手全面強化，重拾無痛靈活的人生！

（資料由客戶提供）

立即入手︰ https://bit.ly/4uYhEWx

了解更多︰ https://return.com.hk/