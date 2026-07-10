范冰冰化身「深海珊瑚蟹」橫行後台　張馨予中門大開盡騷胸狠本色

巴黎時裝周星光熠熠，范冰冰化身「深海珊瑚蟹」橫行後台，再以鎮店級巨型藍寶石艷壓全場；張馨予烈焰紅唇火辣迎戰；影后楊紫瓊驚喜同框，引出日本女神北川景子秒變迷妹；44歲陳法拉則以高級知性氣質，輕鬆完勝同場一眾年輕後輩！



范冰冰。（IG@bingbing_fan）

范冰冰化身「深海珊瑚蟹」橫行後台

內地女星范冰冰繼續以星級嘉賓及模特兒身份穿梭各大品牌場合。她其中一襲宛如「深海異變珊瑚世界」的立體繁花裝驚艷全場，但因裙擺過於掗拃，在後台被迫要如螃蟹般扶牆打橫行，她亦幽默自嘲：「我好似一隻螃蟹！」而另一套啞光紫裹身禮服搭配異域頭紗，款式簡約，不過全場焦點全落在她頸上那條鎮店級藍寶石鑽石頸鏈，枕形主石在燈光下流光溢彩，貴氣逼人。

幽默自嘲似一隻螃蟹。（小紅書影片截圖）

藍寶石極搶Fo。（Weibo@范冰冰工作室）

張馨予性感出擊

另一邊，同為李晨舊愛的張馨予，今次僅以嘉賓身份睇騷，但依然落力搶鏡。她換上一身深V漸變紅黑釘珠禮服，綴滿垂墜流蘇細節並配上烈焰紅唇，隨動作輕輕搖曳，盡騷「胸」狠本色。她跟粉絲稱因「不上鏡」，所分享的靚相都要先大肆修圖，她亦無奈自爆：「團隊都睡了，只剩我堅挺到最後一刻把圖發出來，兩夜沒睡，5小時後起來化妝。」惜網民直言她風頭遠遜范冰冰。

張馨予性感出擊。（Weibo@張馨予）

北川景子秒變小迷妹

同場還有奧斯卡金像影后楊紫瓊，她先以貴婦Look睇騷，其後再出席珠寶品牌活動，與日本女星北川景子及男星渡邊謙等喜相逢。向來高冷的北川景子見到影后一秒化身「小迷妹」，如開朗小粉絲般興奮捉實楊紫瓊合照。

北川景子秒變小迷妹。（小紅書影片截圖）

44歲陳法拉知性氣質完勝後輩

另一時裝品牌則請來陳法拉、內地歌手單依純及日前獲百花獎雙提名的張子楓擔任嘉賓。44歲的陳法拉以一身行政Look配親切笑容亮相，高貴知性氣質獲網民大讚遠勝後輩。她受訪時透露正籌備自編自導的西部驚慄短片，並強調電影創作是一輩子的熱誠。此外，網民讚24歲的單依純著出品牌的高級感；相反同齡的張子楓因太過瘦削，穿上黑色露背短裙被狠批比例突兀，流出「頭大肩窄小孩子身材」的負評，更被網民群嘲似「小朋友着了大人衫」。

陳法拉知性造型獲好評。（IG@falachenfala）