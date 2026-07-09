陳法拉驚艷法國巴黎時裝騷　無懼熱浪巧遇日本名導是枝裕和

陳法拉日前現身法國巴黎出席Chanel秋冬高級訂製時裝騷，狀態大勇。正值暑假期間，法拉趁工作空檔帶同兩名小朋友在法國度假。面對歐洲近期的熱浪，法拉坦言應對有法，笑稱幸好家中設有冷氣，加上會把握晨早及傍晚時分、天氣較涼爽時帶小朋友到公園放電，避開日間烈日。

陳法拉現身巴黎Chanel秋冬高級訂製時裝騷。（官方提供圖片）

陳法拉無懼熱浪 趁機享受親子樂

談及暑假行程，法拉透露行程非常豐富。去年她曾帶小朋友到日本體驗幼稚園交換生生活，今年兩姊弟亦會重返當地。法拉笑言非常期待，雖然該校位於鄉村且沒有冷氣，環境原始純樸，但小朋友相當享受大自然生活。

陳法拉帶仔女飛法國度假！（官方提供圖片）

陳法拉喜遇名導是枝裕和 交流電影感受大師級魅力

除了家庭樂，法拉今次巴黎之旅亦滿載文化氣息。在當日的Chanel騷場內，法拉巧遇日本名導是枝裕和，兩人更有機會打招呼。法拉興奮表示，隨後兩日將有更多機會與導演交流。

陳法拉趁機享受親子樂。（官方提供圖片）

法拉將於活動期間參與 「Tokyo Lights」短片放映會，其中包括是枝裕和作為導師的Master Class。同樣執導過短片的「同路人」，法拉表示非常期待。此外，她亦會在大銀幕重溫導演經典名作《小偷家族》。

陳法拉喜遇名導是枝裕和，亦齊交流電影感受大師級魅力。（官方提供圖片）

對於是枝裕和的創作風格，法拉深表敬佩：「他是一位非常有『人性』的導演，擅長刻畫社會普通老百姓，特別是底層小人物的家庭戲。」她續指，是枝裕和擅長以平淡、不煽情的手法敘事，卻在細節中蘊藏巨大感人力量。法拉大讚導演親力親為，從劇本創作到剪接均親自把關，這種對電影的執著讓她深感敬佩，坦言非常期待能與這位大師級人物近距離交流。