巴黎時裝周｜范冰冰超前衛性感谷胸造型行騷　生圖贅肉無所遁形

內地女星范冰冰近日行程排得密密麻麻，日前才剛在泰國完成個人護膚品牌的宣傳活動，隨即又飛往韓國出席電影節，緊接著在巴黎時間6日現身巴黎高級訂製服時裝周。這次她不只坐在台下看騷，更親自披甲上陣，為高訂品牌擔任模特兒走秀，其前衛又極具視覺衝擊的性感造型，隨即在網絡上掀起熱烈討論！

范冰冰以中國風白色露肩晚裝亮相時裝周。（Getty Images）

范冰冰黑喱士造型超性感

向來是國際時裝周常客的范冰冰，這次的T台造型大膽程度令人咋舌， 她身穿一件黑色心形低胸連身裙，胸前更縫上了巨型的黑色喱士（Lace）道具，誇張且充滿張力。

范冰冰今次巴黎時裝周上台行騷。（微博圖片）

由於服裝剪裁極度火辣，范冰冰在沒有常規內衣保護下，大膽貼上乳貼便直接登場。雖然行騷過程步步驚心，但她憑藉強大氣場完美駕馭，最終安全完成。

范冰冰十分大膽，要貼上乳貼去行騷。（微博圖片）

據悉，這次的走秀服裝是由設計師親自帶領范冰冰挑選。在秀場尾聲，品牌的創意總監更熱情邀請范冰冰一同牽手謝幕。

范冰冰與品牌創意總監牽手謝幕。（X@LaModeUnknown）

網民評價兩極

然而，這套極難Carry的前衛服飾，在照片及影片曝光後，卻引來網民兩極化的激烈論戰。部分時尚迷大讚范冰冰的時尚消化力，認為她勇氣可嘉：「范爺的走秀氣場依然在。」

網民發現范冰冰腋下的贅肉十分明顯。（影片截圖）

部分時尚迷大讚范冰冰氣質依然在線。（網上截圖）

相反，也有不少網民將焦點放在她的身材管理上，指出無修圖下的殘酷真相。有眼尖網民留意到，由於走秀服裝剪裁過於緊繃，導致范冰冰的腋下和背部均被勒出明顯的贅肉。有毒舌網民無情大彈她未有做好身材管理，暗寸她為出風頭才接下這種流於誇張的走秀：「被人當猴子一樣看」。

從背面看更加明顯。（影片截圖）