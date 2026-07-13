星爺經典綠葉係完美住家男　煮10人菜色香味俱全冬瓜盅勁吸引

撰文：黃梓恒
出版：更新：

現年49歲的「肥仔聰」林子聰，憑周星馳電影《少林足球》中六師弟一角深入民心，他與任職芭蕾舞導師的Christy在2012年結婚，婚後育有大仔林奕滔（Chester）及細女菲菲，一家四口幸福美滿。近年主力在內地發展的林子聰，不時在內地社交平台抖音拍片分享自己的近況，最近一條片完美顯示到他「住家男」的特色，連埋買餸煮10人菜色，睇落色香味俱全，仲要有個冬瓜盅勁吸引！

林子聰自爆屋企估值3千萬　親解唔同子女講普通話原因獲讚坦率林子聰否認住豪宅拍片公開逾千呎大屋　三房兩廳露台可望沙田馬場
「肥仔聰」林子聰憑周星馳電影《少林足球》中六師弟一角深入民心。（劇照）
一家四口幸福美滿。（Facebook@林子聰）

冬瓜盅勁吸引

林子聰拍片當日，先一條友去街市買餸，能看出他對街市非常熟悉，相信是熟客。然後重頭戲便來了，回到家中落手煮飯！冬瓜盅作為當晚的主角，冬瓜十幾斤重。林子聰先用濕毛巾仔細擦乾淨冬瓜表面的白刺，然後巧妙地將底部削平，確保瓜身能穩固地站在鍋中。接著，他將冬瓜挖空去芯，再用小刀將邊緣慢慢削圈，並放入蒸爐先蒸40分鐘令瓜肉軟身。烹煮時，林子聰往瓜內倒入半盒雞湯，並加入了元貝連同超絕鮮味的泡貝水、去芯蓮子和薑片。待水開後，他再放入肉丁和焯過水的菜粒。最後，他加入了冬瓜盅的「重中之重」——夜香花。在出鍋前，林子聰用勺子將已經軟爛的冬瓜肉從內壁挖下來與湯融為一體。這道冬瓜盅成品色澤清透，碧綠的菜粒與夜香花漂浮在湯面，蒸氣騰騰，瓜香與海鮮的清香完美融合，單看外表已讓人垂涎三尺，絕對是消暑極品。

將冬瓜底部削平。（片段截圖）
加入了冬瓜盅的「重中之重」——夜香花。（片段截圖）
單看外表已讓人垂涎三尺。（片段截圖）

網民大讚拍得住酒樓大廚

其他菜式例如冰鎮海鮮大拼盤、紅燒石斑魚塊、煎釀三寶、欖菜炒豆角等等，全部都係色香味俱全的佳餚。網民紛紛在影片下留言，大讚林子聰：「真係頂級住家男！」、「煮出嚟嘅餸賣相好吸引，直情拍得住酒樓大廚！」亦有網民笑言，看完整段Vlog「隔住個螢幕都好似聞到冬瓜盅同紅燒魚嘅香氣」，羨慕他的朋友能有如此口福。

欖菜炒豆角。（片段截圖）
冰鎮海鮮大拼盤。（片段截圖）
紅燒石斑魚塊。（片段截圖）
煎釀三寶。（片段截圖）
香港藝人動向
林子聰