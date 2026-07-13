星爺經典綠葉係完美住家男　煮10人菜色香味俱全冬瓜盅勁吸引

現年49歲的「肥仔聰」林子聰，憑周星馳電影《少林足球》中六師弟一角深入民心，他與任職芭蕾舞導師的Christy在2012年結婚，婚後育有大仔林奕滔（Chester）及細女菲菲，一家四口幸福美滿。近年主力在內地發展的林子聰，不時在內地社交平台抖音拍片分享自己的近況，最近一條片完美顯示到他「住家男」的特色，連埋買餸煮10人菜色，睇落色香味俱全，仲要有個冬瓜盅勁吸引！

「肥仔聰」林子聰憑周星馳電影《少林足球》中六師弟一角深入民心。（劇照）

一家四口幸福美滿。（Facebook@林子聰）

冬瓜盅勁吸引

林子聰拍片當日，先一條友去街市買餸，能看出他對街市非常熟悉，相信是熟客。然後重頭戲便來了，回到家中落手煮飯！冬瓜盅作為當晚的主角，冬瓜十幾斤重。林子聰先用濕毛巾仔細擦乾淨冬瓜表面的白刺，然後巧妙地將底部削平，確保瓜身能穩固地站在鍋中。接著，他將冬瓜挖空去芯，再用小刀將邊緣慢慢削圈，並放入蒸爐先蒸40分鐘令瓜肉軟身。烹煮時，林子聰往瓜內倒入半盒雞湯，並加入了元貝連同超絕鮮味的泡貝水、去芯蓮子和薑片。待水開後，他再放入肉丁和焯過水的菜粒。最後，他加入了冬瓜盅的「重中之重」——夜香花。在出鍋前，林子聰用勺子將已經軟爛的冬瓜肉從內壁挖下來與湯融為一體。這道冬瓜盅成品色澤清透，碧綠的菜粒與夜香花漂浮在湯面，蒸氣騰騰，瓜香與海鮮的清香完美融合，單看外表已讓人垂涎三尺，絕對是消暑極品。

將冬瓜底部削平。（片段截圖）

加入了冬瓜盅的「重中之重」——夜香花。（片段截圖）

單看外表已讓人垂涎三尺。（片段截圖）

網民大讚拍得住酒樓大廚

其他菜式例如冰鎮海鮮大拼盤、紅燒石斑魚塊、煎釀三寶、欖菜炒豆角等等，全部都係色香味俱全的佳餚。網民紛紛在影片下留言，大讚林子聰：「真係頂級住家男！」、「煮出嚟嘅餸賣相好吸引，直情拍得住酒樓大廚！」亦有網民笑言，看完整段Vlog「隔住個螢幕都好似聞到冬瓜盅同紅燒魚嘅香氣」，羨慕他的朋友能有如此口福。

欖菜炒豆角。（片段截圖）

冰鎮海鮮大拼盤。（片段截圖）

紅燒石斑魚塊。（片段截圖）