林子聰自爆屋企估值3千萬　親解唔同子女講普通話原因獲讚坦率

憑《少林足球》「六師弟」一角一戰成名的林子聰，近年轉戰內地發展，早前他拍了一條介紹自己家裡的片，竟引起大批網民瘋狂討論。大家最關心莫過於佢間屋到底有幾大？值幾多錢？林子聰再拍片一一回應，更自爆屋企估值3千萬！

林子聰早前拍片公開屋企全貌，否認自己住豪宅。（影片截圖）

林子聰首先介紹了自己最愛的廚房。（影片截圖）

工人房都有洗手間。（影片截圖）

景觀開揚。（影片截圖）

林子聰間屋其實係租

對於網民最感興趣的屋企面積與樓價，林子聰指：「以香港嘅尺度嚟算，我呢間屋大概 1300多呎，換算成內地嘅講法，大約就係130平方左右啦。而家香港嘅價格，呢種屋大概要2500萬到3000萬港幣。但係具體到底值幾多錢？其實我真係唔係好清楚。因為我間屋唔係買嘅，係租嘅！」

林子聰間屋其實係租。（片段截圖）

將買樓的錢拿去投資

林子聰更跟大家分享他的「理財邏輯」，他指：「我自己計過，買呢間屋嘅錢，如果攞嚟租樓，大概可以租50到60年。到時我都大約110歲啦，我應該……住唔到咁長時間吧？」佢笑住解釋，與其一次過攞幾千萬買樓，不如分開慢慢租，錢仲可以有其他用途。他亦有回應網民「唔買樓留畀小朋友」的說法，他覺得小朋友應該有自己的天地：「我覺得仔女本來就有自己嘅一片新天地，我哋無必要畀咁多嘢佢哋。佢哋往後可能會比我活得更好、更有成就，到時係我靠佢哋，唔係佢哋靠我啦！」

林子聰還透露，佢會將原本準備買樓嘅錢，拿去投資一些比較穩定的保險或基金。「到佢哋長大咗，如果佢哋無本事，或者有需要，就可以攞呢筆錢去用。但如果佢哋本身好有本事，根本唔使攞，咁呢筆錢就留返畀我同老婆環遊世界囉！」講到呢度，他笑得相當燦爛。

林子聰將買樓的錢拿去投資。（片段截圖）

林子聰認為粵語要傳承

林子聰在片中亦有回應「喺屋企唔同仔女講普通話」的話題，他表示：「大家唔好綁架我好唔好？我絕對唔係唔認可普通話。首先，我對仔女喺學校入面，只能夠講普通話同英文，粵語係唔可以喺學校講嘅。佢哋喺學校全日都用普通話溝通，所以普通話係完全無問題。佢哋已經講咗成日普通話同英文，返到屋企，我一定會用粵語同佢哋溝通。第一，係想佢哋唔好忘記自己嘅方言；第二，你知唔知全球有幾多人講粵語？大約有8000萬到 1.2億人。學識咗粵語，第時去到海外，好容易就搵到老鄉，嗰種親切感係好緊要㗎！」網民紛紛大讚他夠坦率。