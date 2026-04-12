林子聰否認住豪宅拍片公開逾千呎大屋　三房兩廳露台可望沙田馬場

現年49歲的「肥仔聰」林子聰，憑周星馳電影《少林足球》中六師弟一角深入民心，他與任職芭蕾舞導師的Christy在2012年結婚，婚後育有大仔林奕滔（Chester）及細女菲菲，一家四口幸福美滿。近年積極北上發展的林子聰，隨香港精裝明星足球隊到各個地方踢波，他亦不時拍片分享日常生活，日前他就公開屋企全貌，否認自己住豪宅：「大家不要再說我在香港住什麼豪宅啊、別墅了，今天就帶大家看看我的家長什麼樣的！」

「肥仔聰」林子聰憑周星馳電影《少林足球》中六師弟一角深入民心。（劇照）

《少林足球》中的吊威也場面都是肥仔聰親身上陣！（電視畫面）

《少林足球》中的吊威也場面都是肥仔聰親身上陣！（電視畫面）

一家四口幸福美滿。（Facebook@林子聰）

一家四口幸福美滿。（Facebook@林子聰）

林子聰同囡囡。（林子聰IG圖片）

林子聰拍片公開屋企全貌，否認自己住豪宅。（影片截圖）

林子聰拍片公開逾千呎大屋

林子聰首先介紹了自己最愛的廚房，他直言因為屋企人多，所以廚房同飯廳各放置了一個雪櫃，廚房設備亦一應俱全。而廚房的一側就是工人姐姐的房間，由於空間比較細，所以林子聰透露只供工人姐姐休息，平時會在女兒的房間一起瞓覺。飯廳設有一張可坐8人的長餐枱，飯廳一側就擺放了魚缸及雪櫃，林子聰更介紹了一塊貼滿兒子及女兒照片的板：「很多時候我都會停留在這裡啊，欣賞一下他們的成長過程，還好他們的成長暫時都沒有錯過太多，陪伴是最好的愛的表現，盡量多點時間就陪他們。」

林子聰首先介紹了自己最愛的廚房。（影片截圖）

工人房都有洗手間。（影片截圖）

由於空間比較細，所以林子聰透露只供工人姐姐休息，平時會在女兒的房間一起瞓覺。（影片截圖）

客飯廳。（影片截圖）

飯廳設有一張可坐8人的長餐枱。（影片截圖）

飯廳一側就擺放了魚缸及雪櫃。（影片截圖）

林子聰更介紹了一塊貼滿兒子及女兒照片的板。（影片截圖）

記錄子女成長過程。（影片截圖）

林子聰否認住豪宅

而客廳空間亦十分闊落，擺放了梳化及茶几後仍有很多活動空間，客廳一側擺放了一架鋼琴，擺滿了一對仔女的獎座，露台更可望到沙田馬場，景觀開揚，林子聰笑言：「拿着這個望遠鏡就可以看到啦，就不用去那邊擠啦哈哈。」最後他帶着大家參觀了子女的房間及自己的臥室，可見主人房擺放了一張大床外，還設有兩大個衣櫃，更可「三面落床」，但林子聰就表示：「都是簡單的配套，不是豪宅不是別墅了吧，很簡單了吧？」不過有眼利的網民就認出林子聰屋企應是火炭駿景園，雖然裝修簡單，但目測逾千呎估計亦要至少1,500萬！

鋼琴。（影片截圖）

擺滿了一對仔女的獎座。（影片截圖）

景觀開揚。（影片截圖）

空間闊落。（影片截圖）

可望沙田馬場。（影片截圖）

參觀房間。（影片截圖）

囡囡的房間。（影片截圖）

囝囝的房間。（影片截圖）

主人房有套厠。（影片截圖）

三面落床。（影片截圖）

大衣櫃。（影片截圖）