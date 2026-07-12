張新悅揭大女患病險死真相　稱生魂離體獲師傅相助奇跡跨過鬼門關

現年50歲的張新悅（前名張燊悅）自2007年與楊哲安結婚後便淡出娛樂圈，專心相夫教女，育有四名千金，分別是大女Lucy、二女Lily、三女Leah及孻女Lola。上月她作客由伍詠薇及李凱賢（Brian）主持的HOY TV節目《九運會客室》，首度剖白大女Lucy曾於2022年經歷了一場生死劫，一度命懸一線。

張新悅早前上節目分享女兒患病險死經歷。（YouTube@HOY媒體網絡）

張新悅在節目中一度哽咽。（YouTube@HOY媒體網絡）

張新悅公開女兒患病險死真相

張新悅昨日（11日）在社交平台發文，透露早前有機會在訪問中提及大女三年多前差點死的大病，其後收到很多關心和勉勵訊息，不過由於錄影環境而令她未能詳細說明整件事的真相，當中包括師父救了女兒的關鍵情節。她在帖文中詳細補充女兒患上細菌性腦膜炎，身體內有兩個細菌和一個病毒：「同一時間在醫院更驗出有敗血症，猩紅熱，鼻竇炎和綜合休克症。細菌性腦膜炎是腦膜炎之中最嚴重的。『腦膜炎』本身是一個嚴重的病，可以一日內致命。」

大女Lucy在13歲那年，曾患腦膜炎。（IG/@nicolacheungyoung）

張新悅請師傅救女兒 原本生魂已經離開身體

由於當時女兒入醫院情況危急，張新悅立刻上山求師父幫忙：「女兒總共做了兩次手術。第二次手術的時候，我和先生都分別見到蓮花包著一團光的景象，當時我心中知道，女兒已經走了。事後才知道當時女兒手術中途已經撐不住要用強心針，當時她的生魂已經離開了身體，她原本已經會死了！讚嘆師父殊勝！萬分感恩師父和菩薩慈悲示現扶救女兒！感恩冤親放過女兒一馬！師父和菩薩在關鍵時刻用蓮花收起了女兒的生魂，平息了冤親怨氣，保護了她免被冤親帶走，女兒才可以神奇地從鬼門關活過來！」

張新悅透露由於當時女兒入醫院情況危急，張新悅立刻上山求師父幫忙。（IG/@nicolacheungyoung）

張新悅指當時原本女兒的生魂已經離開身體，幸得師傅幫忙，女兒才能跨過鬼門關。（IG/@nicolacheungyoung）

師傅出招令女兒立刻痊癒

張新悅續指女兒危殆個案，儘管沒有死必定會留下影響一生的後遺症，當時女兒從昏迷起來後半邊身沒有知覺，半個腦嚴重發炎，一隻眼睛發炎，智力像個四五歲的孩子，但師父繼續幫助女兒：「在醫院一個月，能離開的時候，因為插喉多天根本破壞了說話和吞嚥的功能，走路當然也沒有氣力。讚嘆師父殊勝，求了師父幫，師父教女兒在師父面前嗌了一聲，聲帶和氣力比以前更厲害！ 是『立刻』痊癒！當天見證到這個殊勝現象的人也嘆為觀止！我真切體會到『冤親債主』的真實存在。師父為女兒做了很多很多，每一次都是奇蹟！謝謝師父師和菩薩幫，感恩冤親寬宏大量放過我女兒。我們能夠一家人健康快樂一起。」

張新悅揭大女患病險死真相。（IG/@nicolacheungyoung）

張新悅謝謝師父師和菩薩幫助之餘，亦感恩冤親寬宏大量放過女兒。（IG/@nicolacheungyoung）

張新悅續指女兒危殆個案，儘管沒有死必定會留下影響一生的後遺症，當時女兒從昏迷起來後半邊身沒有知覺，半個腦嚴重發炎，一隻眼睛發炎，智力像個四五歲的孩子，但有師傅相助，女兒才能痊愈。（IG/@nicolacheungyoung）

張新悅坦言女兒能康復是奇跡。（IG/@nicolacheungyoung）

最後張新悅指女兒患病已經是快四年前的事，但對自己來說經歷卻是刻骨銘心。如今看着女兒從13歲變成今天17歲健康和快樂的少女，而非常感恩，更感恩師父幫忙：「感恩冤親寬宏大量放過我女兒。不是人人有這個機會可以看到女兒由死門關回到身邊。所以我絕對相信因果，奉行佛法，也發願一生一世跟着我師父修行。🙏🙏 #感恩師父師幫感恩冤親放 #因果 #感恩」。