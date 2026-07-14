TWICE周子瑜爆出不續約離開JYP　公司急發聲留人「還在討論中」

韓國人氣女團TWICE台灣成員周子瑜與JYP娛樂的合約動向引發關注，韓媒14日報導，隨著TWICE進入新一輪續約討論期，外界盛傳子瑜可能結束與JYP長達11年的合作關係。



對此，JYP娛樂火速回應表示：「目前正處於TWICE續約討論期間，尚未有任何確定的結論。」

TWICE台灣成員周子瑜與JYP娛樂的合約動向引發關注，韓媒14日報導，外界盛傳子瑜可能結束與JYP長達11年的合作關係。（thinkaboutzu@IG）

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子瑜2015年以TWICE成員身分正式出道，憑藉亮眼外型與穩定舞台表現深受全球粉絲喜愛，除了擔任團內領舞，也一直是人氣成員。

除了團體活動外，子瑜近年也積極拓展個人演藝事業，去年推出首張個人迷你專輯《abouTZU》，正式以Solo歌手身分出道，並親自參與收錄曲作詞，展現音樂創作實力。她近年也持續參與TWICE作品的歌詞創作，逐步擴展身為藝人的發展方向。

TWICE曾於2022年完成全員續約，因此此次續約動向備受外界矚目。團體日前才剛順利完成歷時約一年的第六次世界巡演「THIS IS FOR」，再次證明其全球超高人氣。如今續約談判持續進行中，子瑜是否將結束與JYP娛樂11年的合作關係，仍有待官方進一步公布。

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