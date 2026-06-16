TWICE子瑜27歲生日大曬駕駛座靚相　疑豪擲148萬買豪車慶生

韓國人氣女團TWICE的台灣成員周子瑜近日迎來27歲生日，她於社交平台連發多張靚相向粉絲分享近況兼慶生。有眼利網民就發現，這輯相片中竟然暗藏超豪華「生日大禮」。



子瑜早前剛剛度過27歲生日。（IG@thinkaboutzu）

子瑜喜迎27歲生日感性發文

剛剛結束一年巡迴演唱會行程的子瑜，終於有空檔回歸平靜生活。她在IG上載多張慶生照，並感性留言大冧粉絲：「今天是我的生日，我很幸運我擁有Once你們的愛，今年也收到許多人的祝福，非常感謝每位給予我祝福的你們！每年都讓我感受到滿滿的能量，希望我們一起一直走下去，未來一起創造更多美好的回憶吧」，字裡行間充滿對粉絲的愛意與感激。

發多張靚相。（IG@thinkaboutzu）

6月剛剛結束一年的巡回演唱會。（IG@thinkaboutzu）

發文大冧粉絲（IG@thinkaboutzu）

疑買保時捷Panamera慶生

在子瑜分享的一系列生活照中，除了有靚靚生日蛋糕，最吸睛的莫過於兩張疑似「新車開箱」的相片。相中可見，一個精緻黑盒內裝有疑似車匙扣，並附上一句超甜字句「WILL YOU DRIVE ME?」。而在另一張相片中，子瑜坐在車廂的駕駛座開心擺出V字手勢。眼利網民憑車廂設計，推斷這是保時捷（Porsche）最新第三代帕拉梅拉（Panamera），官網售價高達約148.8萬港元起步，不少網民猜測這就是子瑜送給自己的超豪生日禮物！

周子瑜坐在車內的畫面，被眼利網民發現是保時捷Panamera。（IG@thinkaboutzu）

粉絲推測她購入新座駕作為生日禮物。（IG@thinkaboutzu）

圓考取車牌心願預告將好好放假

其實子瑜早在多年前參加綜藝節目《認識的哥哥》時，就曾透露成年後的最大願望之一就是考取車牌。如今大晒司機位靚相，看來已經順利達成心願！子瑜亦在貼文中透露，接下來會先放個長假好好休息，去做自己一直想完成的事情。

周子瑜（thinkaboutzu@IG）

twice（twicetagram@IG）

周子瑜（thinkaboutzu@IG）

周子瑜（thinkaboutzu@IG）

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