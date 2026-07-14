施南生離世｜施南生揭張曼玉被嫌醜內幕　痛批影壇新人似倒模一樣

作為香港電影界的傳奇監製，施南生不僅具備頂尖的商業頭腦，更是無數巨星名伶的「人生導師」。在「新藝城」的黃金時期，她培養了大批年輕演員，對當時的「開心少女組」及一眾小女孩如袁潔瑩、羅美薇、陳加玲、羅明珠等。她經常奉勸這群青春少艾一定要多讀書、懂得自我增值：「在這一行勤力很重要，但要明白勤力未必有成果，但不用功肯定沒有機會。如果只靠外表，絕對不會長久。良好的學問，就是女人最好的嫁妝。」

第43屆金像獎「終身成就獎」頒發予徐克導演及施南生女士。（節目截圖）

寄語年輕人：保持好奇心方能優雅老去

施南生向來喜歡與年輕人聊天。她曾在一場千人分享會上，以過路人身份暢談個人經驗。當她說出「我做了電影圈三十年」時，全場瞬間安靜。她感性地表示：「請你們相信我，時間過得很快很快，快到不可思議。所以，我想大家每日都要enjoy。」施南生過日子的心態，也是好好過每一天，「千萬不要當自己什麼都懂，不管年紀多大都要繼續學習，對事物要有熱情和好奇心，時間會『嗖』一聲就過去。」

施南生寄語年輕人：保持好奇心方能優雅老去。（微博圖片）

痛批新人「倒模太普通」：過億投資邊個敢博？

談到現今的電影圈，施南生也不禁無奈慨嘆「找不到新人」。她一針見血地指出，現在很多新人都像「倒模」出來的一樣，缺乏個人辨識度，實在太過普通。再加上現在的電影市場極度現實，一部戲的投資動輒上億元人民幣起跳，背負著龐大的票房壓力。施南生直言：「哪敢輕易把票房責任放在新人身上？中小型投資還在大膽搏一搏，大製作根本輸不起。」

痛批新人缺乏個人辨識度，實在太過普通。（微博圖片）

張曼玉曾遭導演石天狠拒：「都唔靚！」

當年張曼玉還只是中環連卡佛百貨童裝部的售貨員，導演楊凡見到後驚為天人，立刻向施南生強烈推薦：「這個女仔好得，有獨特氣質！」施南生隨即約見張曼玉，至今仍歷歷在目：「她第一次來見我，穿甚麼衣服我都記得。那時候她長了兔仔牙，性格很爽朗，雖然不是傳統標準美女型，但極有氣質。」然而，當施南生興致勃勃地將張曼玉極力推薦給正籌拍電影《追女仔》的導演石天時，石天看了一眼便嫌棄道：「都唔靚！」 隨即拒絕錄用。

施南生當時雖然氣炸，但導演不用也無可奈何。後來張曼玉向她透露想去選香港小姐，施南生立刻高舉雙手贊成：「趕快去，這是成名的捷徑！」結果張曼玉一舉奪得港姐亞軍一夜成名。這時，當年拒絕過她的導演們才如夢方醒，個個回頭追著施南生要人。施南生隨即沒好氣地拋下一句風涼話調侃：「遲喇！人家已經簽了無綫。」