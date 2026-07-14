楊明進軍大馬開港式燒味店　大方自嘲係香港撈唔掂誓要去闖天下

現年45歲的楊明（Mat）近年積極尋求突破，原來他已悄悄飛到馬來西亞大搞飲食副業，豪擲投資開正宗港式燒味店。近日有大馬網紅拍片，曝光了楊明在當地的最新發展。



楊明在大馬開燒味鋪。（IG@matyeung）

飛大馬搞飲食開燒味店被笑撈唔掂

影片中，該網紅一見到楊明就毫不客氣地笑問：「你在TVB撈唔掂呀？你來馬來西亞開餐廳？」面對尖銳問題，楊明大方自嘲：「我就係在香港TVB撈唔掂，就諗住過嚟闖一番天下。」他坦言開燒味店：「係我一早已經好想做嘅一件事」，更特聘香港師傅坐鎮，主打叉燒及首創「胡椒燒鴨」。

自嘲在TVB撈唔掂。（IG@matyeung）

出來闖天下做生意。（IG@matyeung）

自稱做「胡椒燒鴨」全大馬第一間。（IG@matyeung）

昔日合資創立燉湯店受挫全線結業

講到楊明的飲食副業，其實他早於2018年便與友人一同開設燉湯店，全盛時期曾擁有多間分店。可惜後來受疫情及租金雙重夾擊，實體門市最終於2022年全線結業。今次轉戰大馬開舖，絕對是越挫越勇。

楊明開設的燉湯店實體門市於2022年全線結業。（IG@lisa_chng）

歷醉駕低潮重返幕前

演藝事業方面，楊明同樣經歷高低起跌。身為TVB合約藝人的他出道多年，曾參演《婚姻合伙人》等劇集，備受力捧。但在因2020年的醉駕案入獄後，演藝事業一度直插谷底。經歷一輪低潮與沉澱後，近年他終於獲解凍重返幕前，有份參演處境劇《愛·回家之開心速遞》。

楊明每次上庭，其女友莊思明都會陪伴在側。(資料圖片)

楊明飾演大龍生世敵雷公（白彪飾）親生仔「虹豆沙湯遠」。(《愛．回家》截圖)

八月吉隆坡完婚與莊思明修成正果

除了在大馬重新開拓飲食版圖，楊明的感情生活亦正式開花結果。他與拿督千金莊思明拍拖10年，將於今年8月在女方的家鄉吉隆坡舉辦奢華婚禮。這次在當地投資開舖，無疑是為做「大馬女婿」鋪路，積極打拼事業以建立好丈夫形象。

莊思明楊明拍拖10年。（IG/@lisa_chng）

喜帖曝光！