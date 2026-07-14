陳冠希東京湊女隨性紮辮跌晒Watt　9歲愛女暴風抽高神複製超模媽

現年45歲的「千禧男神」陳冠希（Edison）自淡出香港娛樂圈後，近年專注發展個人潮流品牌，並成功轉型為顧家好老公兼好爸爸。他自2017年與內地名模秦舒培結婚並誕下女兒Alaia後，一家三口生活美滿。近日，有網民在日本東京街頭「野生捕獲」陳冠希，拍下他與女兒溫馨行街的畫面。

陳冠希一家三口生活幸福。（IG@edisonchen）

陳冠希一向錫到女兒Alaia燶。（IG@edisonchen）

陳冠希「打扮隨性」歲月痕跡明顯

影片中的陳冠希全程緊緊牽著女兒的手，盡顯溫馨父愛，不過，他當天極度隨性的居家打扮，卻讓不少網民直呼「男神真的老了」。陳冠希當天將頭髮隨意紮成小辮子，身穿一件寬鬆的米色麻質長袖襯衫，搭配軍綠色長褲，手上還提著一個普通的牛皮紙購物袋，拋開昔日潮流教主的架勢，與一般中年父親無異。

近日有網民在日本偶遇陳冠希帶女兒Alaia出門。（小紅書圖片）

在近距離鏡頭下，陳冠希的膚色顯得有些暗沉，眼袋、魚尾紋以及法令紋都相當清晰，神情略顯憔悴與疲態，與昔日幕前帥氣不羈的混血美男形象判若兩人。

陳冠希全程牽著女兒的手，提著購物袋同女兒有傾有講。（小紅書圖片）

不過也有大批網民力撐他，認為今年45歲自然老去很正常，這種無修圖的貼地狀態反而更顯真實和有男人味。

陳冠希在東京街頭拖著9歲女兒的手一齊行街。（小紅書圖片）

9歲Alaia星味濃郁身高直逼爸爸肩膊

相比起陳冠希的老態，網民更多將目光投向他身旁的愛女Alaia。現年9歲的Alaia迎來了「暴風式成長」，小小年紀身高已經長到爸爸的肩膊位置！

陳冠希隨性紮辮Look變成大叔樣，而女兒Alaia激似超模媽咪，身高直逼爸爸肩膀。（小紅書圖片）

當日Alaia穿著粉色小外套和印花闊腳褲，一頭烏黑亮麗的長髮隨意披散，打扮充滿童真。網民紛紛大讚她的五官輪廓與超模媽媽秦舒培猶如「餅印」。Alaia標緻的鵝蛋臉、高挺的鼻樑以及一雙充滿靈氣的大眼睛，完全複製了媽媽的優良基因。她在街上活潑地跟在爸爸身邊，小小年紀在鏡頭下已甚有星味，被網民一致看好是個潛力無限的「最強星二代」。