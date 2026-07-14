施南生離世丨俞琤痛心連發3帖文曬擁抱照悼知己　曾親赴醫院探望

資深電影人施南生，因細菌感染引發多重器官衰竭，昨日（7月13日）在養和醫院安詳辭世，享年75歲。與她相交多年的俞琤極度痛心，在社交平台連發3條帖文哀悼。施南生早前傳出病重留院時，俞琤亦親赴醫院探望，足見二人交情極深。



資深電影人施南生因細菌感染引發多重器官衰竭，昨日（13日）於養和醫院安詳辭世，享年75歲。（資料圖片）

俞琤連發3帖文曬擁抱照送別知己

俞琤在社交平台上載了一張與施南生的合照，相中俞琤從後緊緊擁抱著施南生，相片旁寫上「那陣時不知道」，流露無限惋惜。隨後，她再連發兩條相同的短片，均為其talk show《如果你嚟YUkulele》的片段。

俞琤晒擁抱照悼念施南生。（IG@yskyhigh）

舞台真摯致謝成永恆回憶

短片封面寫著「五百年的回眸，換來今生的擦肩而過」道盡不捨。片中記錄了俞琤在台上向台下的施南生真摯致謝：「我有幫好多電影做宣傳包裝嘅，咁就要多謝施南生小姐，令到我有機會接觸到點樣做推廣，點樣去為佢原本嗰啲好成功嘅作品係錦上添花。」

似乎借用題字送別施南生。 （IG@yskyhigh）

俞琤頻頻感謝施南生。（IG@yskyhigh）

俞琤更在台上由衷讚歎：「Nansun多謝晒！施南生小姐係華人電影嘅第一位巾幗英雌。 」 台下的施南生聽罷多次雙手合十，謙遜感謝好友的讚許。短片後段更打上「施南生1951-2026」及她生前榮譽與獲獎成就，回顧畫面令人無比動容。

俞琤頻頻感謝施南生。（IG@yskyhigh）

俞琤頻頻感謝施南生。（IG@yskyhigh）