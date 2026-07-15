施南生離世｜8年前已立遺囑拒搶救　豁達面對生死：最重要死得快

香港影壇一代傳奇女強人、資深電影製作人施南生，於2026年7月13日在養和醫院安詳離世，享年75歲。施南生一生不僅在幕後推波助瀾打造了無數港產片神話，私底下的她更是活得俐落、通透。她曾在2018年出席「與施南生對話」座談會，與主持人陳志雲展開一場關於生死、年齡與美的深度對談。如今重溫她當時溫暖又充滿智慧的分享，足見她對人生的超然與灑脫。

電影工作室有限公司發出聲明。（網上圖片）

施南生在養和醫院離世，享年75歲。（網上圖片）

施南生一早簽「不搶救」醫療指示

面對人人忌諱的生老病死，施南生非但沒有半點避諱，反而顯得無比灑脫。當時被陳志雲問到如何為未來作打算，她笑言現代醫學發達，隨時活過百歲，所以財政預算起碼要「計足40年」才算安全，隨後更幽默拋出驚世金句：「最重要不是死得早，而是死得快！」

施南生曾在2018年參加座談會，接受陳志雲訪問。（YouTube@HKFW）

對於人生的終點站，施南生直言從未刻意去想像離世的畫面，但早已簽妥「不作心肺復甦術」的預設醫療指示，免得臨終前要承受無謂的肉體痛苦。她又分享了一位已故老友的遺言，叮囑她一定要在60歲前處理好遺囑並開始「斷捨離」清走雜物，否則年紀再大就會失去動力。雖然她笑稱自己「慢了7年」，到67歲才剛剛辦妥遺囑，但這份不願為後人添煩添亂的體貼，正正折射出她為人處世的極致清醒。

施南生自爆早就簽妥「不作心肺復甦術」的預設醫療指示，拒絕臨終的無效搶救。（YouTube@HKFW）

施南生自爆早就簽妥「不作心肺復甦術」的預設醫療指示，拒絕臨終的無效搶救。（YouTube@HKFW）

施南生不介意公開年齡

不少女性視年齡為最高機密，但施南生向來坦蕩蕩，完全不介意公開真實年齡，甚至在開設社交平台時也大方公開出生年份。

施南生從不介意公開年齡，現場更爆笑調侃陳志雲。（YouTube@HKFW）

她在座談會上忍不住拿身邊的閨密開玩笑，直指有女性朋友連看婦科醫生都要隱瞞歲數，令她大感不可思議，直言自己絕對不會自欺欺人。當陳志雲提到自己也即將「登六」（60歲）時，她隨即發揮其圓融的交際手腕，連聲道賀「恭喜！恭喜！」，惹得全場哄堂大笑。

施南生自認「愛靚」但自己又懶得打扮，因此她說自己身邊有好幾位形象顧問。（YouTube@HKFW）

除了處事俐落，施南生的個人品味與時尚氣質亦一直為人津津樂道。談及亮麗外表與事業的關係，她有一套極具深度的「愛美哲學」。她自認愛美，但笑稱自己其實「好懶扮靚」，連平時行街買衫都要交由形象顧問全權代勞。

施南生認為真正的美來自內在底氣與誠意。（YouTube@HKFW）

施南生深信一個人的美絕不單靠皮囊支撐，真正的美來自於內在的修為。只要一個人在工作上有能力、對人對事充滿誠意，那份由內而外散發出來的氣場，就必定是最美麗的。