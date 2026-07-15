施南生離世｜蔡康永發長文追憶　感謝當年她的決定改變自己一生

香港電影人、資深製片施南生離世，蔡康永深夜在Facebook發長文悼念，回憶兩人初識的經過，並透露自己踏入主持界，正是因為施南生當年的一個決定。



他更感性表示，直到對方離世，才真正意識到，是施南生替他打開了人生的一座「花園大門」。

蔡康永發文悼念施南生，回憶兩人初識的經過，並透露自己踏入主持界，正是因為施南生當年的一個決定。（FB@蔡康永）

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蔡康永回憶，大學畢業後從未想過主持節目會成為自己的工作。當年傳訊電視成立，施南生是大地頻道總監，派人到台北尋找主持人，提出的人選標準「不要太洋氣也不要不洋氣，不要太小也不要太老，不要太好看也不要不好看」的條件，最後找上了他，也因此開啟主持人生。

之後施南生還讓他自行策劃一檔介紹世界各地雜誌的節目，蔡康永笑說，當時利用公費大量購買各種語言的冷門雜誌，還請翻譯協助整理內容，「可想而知，這節目一下就收掉了。」儘管節目壽命不長，但他卻因此與施南生有更多接觸。

蔡康永透露施南生每次見面，都會用力拍打他的背，提醒他挺胸、不要駝背，這個習慣影響了他多年，

後來我一察覺自己駝背，就會想到施南生。

他透露，傳訊電視台易主後，兩人便鮮少再見面，也一直沒有機會邀請施南生上自己的節目。直到7月13日晚間，他突然想起對方，便冒昧傳訊息請好友林青霞幫忙送一份點心給臥病中的施南生，心裡還盤算著近期要飛去香港探望她。

沒想到短短3分鐘後，林青霞回傳的竟是一則施南生於當晚辭世的訃聞。蔡康永形容自己當下恍惚不已，「好像一時興起，正在張望來時的地方，結果看到一大塊牆面安靜無聲地坍倒。」隨後他找到一尊女神神像，跪拜神像致謝施南生，感念對方對自己人生的影響。

蔡康永感慨，過去從未真正把主持工作視為自己的職業，總覺得只是「剛好路過就被叫進去了」，直到施南生離開，才驚覺正是對方當年的賞識，替自己打開了一座充滿風景與歡笑的花園。他向施南生致謝時：

南生，在你看到我後來的表現時，希望你會露出微笑，會覺得當年的你，做了一個有意思的小決定。

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