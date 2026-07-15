82歲慈善女皇趙曾學韞逾10億豪宅曝光　奢華會客廳驚藏數百年油畫

現年82歲、被譽為「慈善女皇」的趙曾學韞，是第一批金融家族後代，亦是成功的古董珠寶商，多年來擔任多間公司董事，更是太平紳士。近日藝人翁虹在社交媒體分享探訪這位閨密的經過，令趙曾學韞位於山頂、估值逾10億港元的超級豪宅曝光。



二人關係不錯。（小紅書@翁虹）

起居由3傭2司打理

大宅由三座獨立別墅相連而成，足足樓高6層，外牆以純白色歐式設計為主，典雅高貴，外圍設有寬敞戶外露台及私人泳池，居高臨下俯瞰無敵景致。據悉，為打理這座龐然大宅以及照顧這個18口大家族的日常，趙曾學韞聘請了3名傭人及2名司機合力打理起居出行，大宅更飼養了5隻狗及3隻貓，豪門闊太排場十足得來亦不失溫馨生氣。

大宅由三座獨立別墅相連而成。（小紅書@翁虹）

擺滿數十張家庭照片的矮櫃。（小紅書@翁虹）

會客廳藏百年油畫

整座大宅以極致歐式古典風格貫穿，每個角落都散發歐洲皇宮般的奢華氣息。大宅內設有至少兩個寬敞會客廳，會客廳更掛了具有數百年歷史的珍貴油畫藏品。然而，在這座猶如藝術館的大宅中，最溫馨的角落卻是一個擺滿數十張家庭照片的矮櫃，從數十年前的全家福到子女成婚、孫輩滿堂的合照，處處見證這個18口大家族的深厚感情。

兩個寬敞會客廳。（小紅書@翁虹）

會客廳藏百年油畫。（小紅書@翁虹）

白手興家曾瘋狂打三份工

趙曾學韞雖如今貴為豪門闊太，但未婚前曾捱過一段辛酸日子。她曾在麗的電視新聞部做過三年打字員，為了生計更試過每日瘋狂打三份工。即使後來嫁給家族從事建築生意的丈夫趙善簪，夫婦二人未有依賴家族蔭庇，選擇自立門戶從低做起。創業初期，家中經濟拮据時，甚至連8港元的報紙費都交不出，要無奈等到發薪水才能補交。這份堅毅不屈的精神，成就了她日後在商界及慈善界的輝煌成就。

白手興家曾瘋狂打三份工。（小紅書@翁虹）

引入「微笑行動」籌逾2億善款

在商界大展拳腳之餘，趙曾學韞積極投身教育及慈善事業，目前擔任仁濟醫院趙曾學韞小學校董會主席，以及樂基幼兒學校、樂沛兒幼稚園/幼兒園校監。早在1991年，她與丈夫率先將國際「微笑行動」引入中國，為無數貧困的唇顎裂兒童提供免費修復手術。她更親辦「善學慈善基金」，多年來籌集超過2億港元善款，善心遍及各地。近日，趙曾學韞數十年如一日的善行再獲國際殊榮肯定，榮獲華盛頓政府頒發的《華盛頓總統大獎》，表揚她一生的傑出社會貢獻。

榮獲華盛頓政府頒發的《華盛頓總統大獎》。（小紅書@翁虹）

保養秘訣

談及保養秘訣，趙曾學韞透露自己熱愛運動，除曾打羽毛球29年外，搬入山頂28年來更堅持天天行山散步。飲食上她極為自律，餐餐以水果為先，每日早上必吃一碟「5色水果」，並恪守「不吃過飽、只吃七八分飽」與無下午茶的習慣。她日常不喝咖啡奶茶，只喝溫水，茶與每日靚湯。正是這份數十年如一日的清淡與自律，讓現年82歲的她依然保持神級身段，連數十年前的舊衣和旗袍至今仍完美穿下。

每日早上必吃一碟「5色水果」。（小紅書@翁虹）