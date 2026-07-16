70年代一線小生街頭賣XO醬被偶遇　認真生活毫無架子獲網民激讚

資深已故藝人「蝦叔」關海山的兒子關聰，1972年入讀第一期無綫電視藝員訓練班畢業出道，1979憑《楚留香》飾演「無花和尚」爆紅，甚至紅到去台灣，昔日紅遍兩岸三地，是不少觀眾的童年回憶。近年已淡出螢幕的關聰，日前有台灣網民在社交平台Threads上分享自己巧遇他的經歷，揭露了這位昔日小生回歸平凡、自食其力的真實生活現狀。

資深已故藝人「蝦叔」關海山。（網上圖片）

關聰在《生命的麥田》中飾演久病老兵。（大愛電視提供）

街頭賣XO醬被偶遇

該名網民表示，日前意外發現一個熟悉的身影。當時天氣炎熱，只見「關大哥」關聰正獨自坐在攤位旁，販售著自己親手製作的XO醬。樓主見狀隨即上前攀談，詢問道：「您是關大哥嗎？」關聰亦大方承認。樓主為了表示支持，毫不猶豫地表示要購買一罐。此時，關聰非常貼地，主動推銷：「你要不要買三罐，算你一千就好。」

關聰目前已定居台灣多年（《生命的麥田》花絮）

認真生活毫無架子

不過，樓主當時面帶尷尬地回應：「我身上只有五百。」關聰聽後便貼心地詢問對方想要的口味。當樓主選擇了麻辣口味後，關聰更自信地大讚對方「很會挑，麻辣很好吃」，對自家產品品質讚譽有加。難得巧遇童年偶像，樓主隨後興奮地詢問能否合照。關聰非但沒有巨星架子，還主動配合並貼心地提議：「那我們在這裡拍，光線比較好。」舉動十分暖心。最後樓主感性地寫道：「人生就是這樣，有人繼續演戲，有人努力過日子。角色會落幕，但認真生活的人，永遠值得掌聲。」

網民激讚。（Threads截圖）