關海山兒子71歲關聰被野生捕獲台北擺檔 移台多年舊年復出拍劇
撰文：TVBS新聞網
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還記得近40多年前的劇集《楚留香》當中的無花和尚嗎？關聰飾演的無花和尚以俊美的造型風靡不少女性，日前傳出關聰在台北雙連站附近路邊擺檔，親自販售自製干貝醬，台灣前主播眭澔平近日也親臨捧場，力撐關聰這位「消失藝人」。
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眭澔平在臉書分享一段影片，透露在台北市民生西路與中山北路口，巧遇這位香港藝人正在賣干貝醬：「認得出這位當年紅遍港台的大明星是誰嗎？」結果竟是《楚留香》裡的「無花大師」關聰。關聰另拍過《倚天屠龍記》、《陸小鳳》，目前已定居台灣多年，還在2024年參與大愛劇《生命的麥田》參與演出。
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關聰90年代後期移居台灣，除了演戲之外，在新冠肺炎疫情爆發後轉戰副業，親手製作干貝醬並親上街頭販售，工作相當敬業，讓眭澔平也開心表示：
「請朋友們有空多多去捧場。」
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