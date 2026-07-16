非份之罪｜危險遊戲真人真事改編、金正恩兄長金正男毒劑遇刺事件

TVB懸疑劇《非份之罪》正在熱播，其中第四單元《危險遊戲》情節高潮迭起。劇集改編自2017年震驚全球的「金正男遇刺案」。



非份之罪｜《危險遊戲》真人真事改編。（@优酷）

非份之罪《危險遊戲》（微博@優酷）

非份之罪｜《危險遊戲》網台導演吸氣暴斃

單元講述網台導演危家仁（吳偉豪飾）為求點擊率無所不用其極，設局陷害主持曾駿傑參與「閉氣挑戰」。結果危家仁反遭設局，親身上陣直播時，吸入由女網紅戴逸思遞上的罐裝氣體當場喪命。這看似是一場意外，背後卻牽涉精心策劃的殺人佈局，兇手利用致命氣體殺人的手法極度危險且神不知鬼不覺。

非份之罪第四單元《危險遊戲》。（優酷）

非份之罪｜案件原型：金正男吉隆坡機場遇襲

而案件原型正是已故朝鮮領導人金正日的長子、金正恩之長兄金正男遇刺案。2017年2月13日，金正男身處馬來西亞吉隆坡國際機場，準備搭乘航班前往澳門。當時他在機場候機時，兩名女子突然走近，並向他面部施襲，過程僅5秒，得手後兩人分頭逃離現場。金正男當時頭部感到劇痛，幾乎暈倒，自行向機場職員求助，但在送往醫院的途中不治身亡。

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金正男於2017年在馬來西亞吉隆坡國際機場遭刺身亡。（美聯社）

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有指金正日（前排左）曾視金正男（前排右）為接班人。（Getty Images）

非份之罪｜中VX毒劑亡，疑犯辯稱以為拍節目

驗屍報告證實，金正男死於被聯合國禁止的化學武器「VX神經毒劑」，遇襲後短短15至20分鐘內便毒發身亡。最令人震驚的是，兩人落網後均極力否認謀殺，堅稱遭到欺騙，紛紛表示以為是受僱參與拍攝整人電視節目。

其中，西蒂·艾莎稱以為拍攝整蠱節目，以為液體只是嬰兒油，並為此收取了400令吉酬金（約770港元）。而段氏香在法庭上更堅稱「沒有殺人」，其後透露在案發前曾遇上自稱韓國YouTuber的「Y先生」，要求她在手上塗上液體撫摸別人的臉，豈料最終液體被換成劇毒。

金正男被殺｜兩女疑犯正式被控謀殺 落毒者段氏香 我沒有殺人