鍾景輝追思會｜蘇玉華哽咽憶教誨 潘燦良︰香港少咗位偉大前輩

蘇玉華與老公潘燦良今日到灣仔香港演藝學院出席鍾景輝（King Sir）追思會，一同懷緬恩師。兩人無論在人生或戲劇上，深受King Sir影響，在訪問憶往日相處時，流露不捨之情。問到King Sir的離開，是否讓一眾師兄弟感到特別傷感？蘇玉華頓時哽咽，眼泛淚光地表示：「我諗King Sir嘅離開，我哋作為佢嘅學生，一定會好唔捨得啦，亦都好好……傷心囉，真係唔捨得佢。我諗呢一刻我自己諗返、睇返，就係我覺得……」阿蘇一度傷感得無法言語。

兩人無論在人生或戲劇上，深受King Sir影響。（葉志明 攝）

潘燦良：他不僅是我們的老師，更是香港的偉大先輩

潘燦良接著說，King Sir的離去，是整個香港的重大損失：「我諗最大損失嘅，唔係淨係我哋學生覺得失去咗一個老師。我自己覺得好似……香港少咗一位好偉大嘅前輩。呢個係屬於所有香港人嘅，因為我哋係佢嘅學生，我哋好多前輩都係King Sir嘅學生。其實好多佢教出嚟嘅人，都係為香港做咗好多嘢，建立咗香港今日嘅演藝事業。」

香港一代戲劇泰斗兼資深藝人鍾景輝（King Sir），於2026年6月3日在家中睡夢中安詳離世，享年89歲。（IG:anthonyperrywong）

潘燦良坦言，失去這位恩師，每位曾受教的人都感到惋惜，但亦明白人生終須面對生老病死：「我都明白每一個人亦都一定會行一條咁樣嘅路。我覺得，我哋喺以後嘅日子，都將King Sir教畀我哋嘅嘢銘記終生。」

他續稱，雖然自己未必是一位老師，但若有機會，他希望能將在King Sir身上學到的東西傳承下去：「我覺得曾經畀King Sir教過嘅學生，每一個都會想承傳佢呢一生人所做到嘅所有咁重要嘅功績，我哋應該要出一分力。」

蘇玉華憶恩師教誨強忍淚水。（葉志明 攝）

秉承King Sir尊嚴與態度 阿蘇︰他在每位學生身上種下會發芽種子

談到最想將King Sir什麼教誨傳承給下一代，潘燦良認為並非單純的演技技術：「演藝上、表演技術上，大家睇我哋做啲咩都可以印證到。但我覺好多大家未必睇到嘅，就係King Sir教畀我哋對於演藝事業嘅嗰種尊重，同埋作為一個演員或者藝術工作者嘅嗰種態度。」

他形容，King Sir展現的是一種真誠，並透過藝術帶給觀眾如何走人生更好的路。而阿蘇亦非常認同，指戲劇理論可以從書本或前輩身上看到，但King Sir最珍貴之處是「身體力行」：「喺King Sir身上學到嘅嘢，唔單止係佢講嘅嘢，而係佢真係身體力行，咁樣去示範畀我哋睇，作為一個表演者、一個演員、一個藝術工作者，應該要有嘅態度，或者嗰種專業嘅精神。雖然佢離開咗我哋，但我覺得佢嘅精神係長存嘅。」

阿蘇感恩，自己20歲時就認識當時擔任院長的King Sir，一路跟隨他學習，看著他成為自己的榜樣，即使到了今天自己成為專業演員，依然會視他為永遠追隨的目標：「我覺得佢真係喺我哋每一個學生嘅心目入面，都擺咗粒種子喺度。而嗰樣嘢係永遠都會不斷喺度成長、不斷發芽、不斷開花結果。我相信呢個就係佢留畀我哋最珍貴嘅嘢。」

潘燦良希望秉承King Sir的尊嚴與態度。（葉志明 攝）

終生難忘King Sir教誨

在King Sir眾多教誨中，阿蘇透露有一句說話至今仍銘記於心。她曾問過King Sir「人生的意義是什麼？」，King Sir的回答令她受用一生：「佢話喺有限嘅生命入面，如果我哋可以不斷去幫助別人、去成就別人，呢個佢認為就係人生嘅價值、人生嘅意義。」

阿蘇直言，這句話深深影響了她如何體驗自己的人生：「你喺別人嘅身上得到一些恩惠或者幫助，令到你自己強壯，變成一個好嘅人，跟住你將呢粒種子又擺喺你接觸過嘅其他人身上，去幫其他人、去成就別人。我覺得呢一樣嘢好似一個雪球效應咁，去令到我哋嘅社會或者整個世界變得更加美好。」

潘燦良燦爆King Sir發火好有威嚴

問到阿蘇平時演出時，會否問King Sir意見？她表示，自己絕少問旁人意見，因為「做得好唔好其實你自己知」。但King Sir常常會在看完她的演出後，主動上前給予讚賞，慷慨地對她說：「哎呀，你做得好好呀！你繼續加油呀，你好好呀！」隨後送上一個大拇指。阿蘇感到很溫暖：「因為佢可以唔講、可以唔做，但佢會好慷慨、好作為一個老師，好希望你知道佢係欣賞你做嘅嘢。」

潘燦良也補充，King Sir非常尊重每一位藝術工作者，即使學生或演員做得不夠好，他從來不會罵，而是用一種非常紳士的方式去引導，並想盡辦法保護對手、搭檔及學生。

蘇玉華與老公潘燦良今日到灣仔香港演藝學院出席鍾景輝（King Sir）追思會，一同懷緬恩師。（葉志明 攝）

不過，潘燦良亦笑言自己曾目睹King Sir「震怒」的一幕。他回憶道，有一次排戲期間，其中一位演員因身處外地，突然通知工作人員表示︰「返唔到嚟排戲」：「排戲嘅工作人員收到呢個消息之後，就走去同King Sir講。咁King sir聽到呢個消息之後，佢突然之間就沉晒面，然後就話：『你同佢講，你話，叫佢唔好同我玩嘢！即刻返嚟！』」

潘燦良笑言，那一刻頓時感受到King Sir對於排戲的認真與執著：「即刻你見到佢嗰種認真，要排戲嘅就要返嚟排戲。佢都有脾氣嘅，佢都係一個人，唔係淨係得『好好先生』一面，其實佢係一個好全面嘅人。」