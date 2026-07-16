陳瀅大膽挑戰紅髮喱士馬甲野性大爆發　神撞樣一代性感女神張慧儀

現年36歲的陳瀅出道以來一直被封「宅男女神」，近年更積極瘦身，狀態愈戰愈勇。近日，時尚達人兼歌手馬天佑在社交平台發布帖文，釋出陳瀅為MUSE TV全新綜藝遊戲節目《Game霸王》拍攝的宣傳片。片中她以一頭熾烈紅髮及全黑機能風造型亮相，驚艷全場。



陳瀅。（IG@missjni）

黑色喱士馬甲野性爆發

宣傳片中，陳瀅化身「誠懇型玩家」，一頭紅髮搶盡眼球。穿搭方面，她以喱士馬甲上陣，綴滿金屬扣帶與釘飾，配搭同系列透紗喇叭長褲及長手套，冷媚妝容加上咬手套的性感動作，又野又高級，散發滿滿舞台女王氣勢。馬天佑在帖文下亦難掩激動，留言狂讚：「超級無敵索，講完。」

又狂野又高級。（IG@missjni）

網民洗版激動「嗌救命」

新造型曝光後隨即引爆網絡，大批網民陷入瘋狂，紛紛洗版直呼：「救命！救命！救命！靚死我啦！」、「Hotttt！」更有不少人被她冷艷高貴的眼神電暈，驚嘆這次蛻變甚至帶有傳奇美人的影子：「竟然看出了林青霞的氣質！」

超性感。（IG@missjni）

神撞樣張慧儀

不得不提，陳瀅這次紅髮冷艷造型，乍看之下與「一代性感女神」張慧儀有幾分神似。同樣擁有嫵媚眼神與豐滿身材的二人，向來走成熟美艷路線，今次陳瀅以一頭紅髮配全黑機能風打扮，那份帶著侵略性的性感魅力，令人第一時間聯想到全盛時期的張慧儀。由昔日被笑「肉女」，到今日駕馭如此高難度的野性造型仍游刃有餘，陳瀅的蛻變可謂有目共睹。

陳瀅意外撞樣張慧儀。（IG@missjni）