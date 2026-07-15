羅家英選八和主席落敗指對手好有計劃　龍貫天駁不公連任質疑

現年79歲的粵劇大老倌羅家英（家英哥）今年4月高調宣布參選新一屆八和會館主席，獲曾連任多屆主席的太太汪明荃（阿姐）全力支持，阿姐更多次在社交平台轉發公開信為丈夫造勢，對投票程序相當關注。日前八和會館舉行新一屆理事會選舉，羅家英最終僅獲329票，未能躋身29位新一屆理事之列；現任主席龍貫天則以402票成功連任。



羅家英「八十光影醉藝壇」粵劇專場。（IG@wang_liza）

阿姐發文感謝支持者

選舉結果出爐後，汪明荃於13日在社交網分享多張與羅家英及選舉團隊的合照，相中眾人披上印有「支持羅家英」的應援帶，齊心為他打氣。阿姐發文感謝所有支持者：「八和選舉，家英哥未能進入新一屆理事會，但非常多謝親身來到現場投票的會員，和選舉團隊的努力。大家辛苦了。」雖然最終落敗，但團隊氣氛融洽。帖文下有不少網民為羅家英打氣，稱讚他為粵劇戲曲界作出的巨大貢獻有目共睹。

阿姐發文感謝支持者。（IG@wang_liza）

合照。（IG@wang_liza）

豁達回應落敗

羅家英受訪時盡顯豁達風度，他首先感謝同業在緊湊日程中抽空投票。談及對手數月內批准105名新會員並授權投票，他直言：「我唔識點講，只能說好有計劃，他們的計劃成功了。」即使未能躋身理事，羅家英強調自己毫不失望，大方表示輸了也「開心地離開」。他坦言對方新班子資歷和「功夫」仍有進步空間，笑指「我們班老叔父有一套」。不過他認為既然大家投了對方，便交由他們去做，「大家都是八和子弟啫」。最後他更幽默表示，落敗可能是「華光師傅」決定要他這個年紀好好休息。

八和選舉投票。（IG@wang_liza）

團隊氛圍好融洽。（IG@wang_liza）

龍貫天稱制度合乎章程

而在今次選舉獲得402票的龍貫天，其團隊一舉包攬新一屆29名理事席位，意味着他將順利連任主席。面對今屆激烈選戰，龍貫天形容「激烈的是對方」，其團隊一直保持低調以避免無謂爭拗，深信實事求是、以行動證明才是最重要。他透露曾私下向羅家英表示「只是一個遊戲，開心就得」，對方亦表示認同。針對制度不公的質疑，龍貫天澄清只是部分人不清楚實況，強調新會員入會完全合乎章程和法律。展望新一屆工作，他期望能在大灣區推動粵劇發展，並着力扶持新秀，讓年輕一代能夠承傳粵劇和戲曲文化，爭取更大的進步空間。