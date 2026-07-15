鍾景輝追思會｜李司棋視他為男神　杜Sir︰冇鍾景輝，就冇杜琪峯

人稱「King Sir」的鍾景輝博士，於6月3日在家中安詳離世，享年89歲。安息禮拜已於7月4日在九龍城浸信會完成，追思會今日（15日）在香港演藝學院舉行，讓大家共同緬懷這位對香港演藝界貢獻永垂不朽的巨匠。而會上派發的場刊，當中有幾位跟King Sir有深情交往的友人撰文，現節錄部分內容。

香港一代戲劇泰斗兼資深藝人鍾景輝（King Sir），於2026年6月3日在家中睡夢中安詳離世，享年89歲。（IG:anthonyperrywong）

是次追思會現場因座位有限，僅供獲邀嘉賓出席，包括：盧宛茵、吳浣儀、蘇恩磁、導演黃珍珍。同時亦派發一本場刊。（陳釗 攝）

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2011 年，King Sir 獲頒萬寶龍藝術贊助大獎，他的好友，香港舞壇教父劉兆銘獲邀致賀詞，言簡而賅，用四個字詞總結 King Sir 之所以備受眾人敬仰與尊崇的原因。（資料圖片）

寬、實、清、和的鍾景輝 — 劉兆銘

所謂寬，指律己以嚴，待人以寬。……在戲劇教育方面，鍾景輝是一位引導學生建立自身價值觀的導師。他循循善誘，把自己最珍貴的戲劇知識，不偏不倚、毫不保留地傳授給他身邊的每一個學生，然後一步步引導學生吸收，消化，成就學生自身的戲劇之路。可是他對自己則嚴厲對待，尤其是在戲劇上。他絕不容許自己在戲劇的各個層面的投入程度有一分的減少，明言這一輩子絕不離開戲劇，不到死，不罷休。

所謂實，指務實並以身作則。鍾景輝不造作，不浮誇，腳踏實地，循序漸進。他既不好大喜功，也不好高騖遠；既不好逸惡勞，也不急功近利；既不馬虎草率，也不不切實際。為人師表，他凡事以自己作為榜樣，盡十成的努力將事情推展至完美，用無比的熱誠去感染身邊的所有人，以立時的行動來換取最實際的成果。從鍾景輝常常粉墨登場與學生一同演出，即可見一斑。

所謂清，指謙虛。很多人成名之後，就變得肆無忌憚，不但自大，亦極度自滿，過於放縱，而且目中無人，傲慢無禮。鍾景輝一直不以成名自矜，他只知盡力做好本份，以投入戲劇製作為主，其餘的一切，也是其次。清，其實是清泉的意思，在漫長的戲劇人生中，他不受過程中的沙石所污染，不受旅程中的雜質所影響，直至現在，水流仍然清澈，隨手取一瓢飲，也是甘甜清涼。

所謂和，指和諧，並以別人的感受為優先，平易近人，不慍不怒，以愉快的態度處理各種事情。鍾景輝尤以從不氣憤責罵人而見稱。

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導演杜琪峯今日都有出席鍾景輝的追思會。（葉志明 攝）

感謝上天嘅安排 — 杜琪峯

King Sir，您係我老闆，係我老師，係我恩人。冇您，就冇我後來所行嘅路。

當年，我十七歲，只係電視台嘅辦公室助理，乜都未見過，乜都唔識。有一天，King Sir 突然問我，有興趣參與吓話劇？我非常驚喜，整日來回諗點解我可以有咁嘅機會嘅？放工嘅時候，我坐上一架我從來未坐過嘅寶馬房車，揸車嘅司機就係我老闆。

車到目的地，我更意想不到，眼前係一座紅色金色配搭，有三層觀眾席，宏偉嘅天花頂，好似宮廷一樣嘅建築物，令我目定口呆。我以前諗都冇諗過，我會出現喺呢個劇院——利舞臺。

當晚，我先知道演出嘅係《清宮怨》，我被分派去跟道具組。在觀眾熱烈掌聲中，我見識同感受到，原來一個演出嘅背後，係要有團隊嘅熱情、導演嘅心思同全體嘅投入。

對當年嘅我嚟講，係第一次真正接觸表演藝術，第一次知道原來創作世界係咁樣運作。

King Sir 問我有冇興趣加入第三期訓練班，老實講，我當時根本冇諗過做演員，我覺得自己唔係呢種材料。到第四期，又再問我，到而家都仲記得嗰種感覺。老師問你一次，你可以當偶然，問你兩次，你就應該明白。

我，正式加入第四期藝員訓練班，唔使考慮，唔使交學費，多年回想，感謝神安排 King Sir 帶領我進入電影旅程嘅第一步。

直到今日，我仲用緊訓練班學到嘅嘢，做戲點解要咁做？人物點解會咁諗？場景點解成立？全部都要問 WHY！

你教嘅唔係表面工夫，而係教點樣理解人。後來我拍電影，做導演，做監製，轉咗好多崗位，但係你教嘅嗰套基本功，一直都冇離開過我。

冇鍾景輝，就冇杜琪峯，呢句唔係客氣說話，係事實！

十幾年前，我先真正明白你當年講過嘅一句話：「幾好玩」。所謂好玩，唔係輕鬆，唔係兒戲。呢句說話，令我明白我要享受拍電影！我一生都會繼續學，繼續拍，繼續做出更好的電影。

到而家，我最大嘅遺憾，係從來冇同您合作過。我唔係冇諗過，係因為您係我老師，唔知唔識點同您合作，呢個遺憾，會繼續，一直咁跟住我。

King Sir，多謝您！多謝您當年問我「有冇興趣」！多謝您帶我去利舞臺！多謝您俾我睇到另一個世界！多謝您再三問我入唔入訓練班！多謝您喺我未知道自己想成為乜嘢之前，已經先替我開咗一度門。

雖然您離開咗我哋，但您教落嘅嘢都會留喺每個學生身上，一生咁幫助佢哋。

而我，會繼續努力拍快樂嘅電影，我會「好玩落去」。

To Sir with Love!

謝君豪出席鍾景輝的喪禮，亦有份扶靈。（葉志明 攝）

多謝 King Sir — 謝君豪

King Sir 離世，很是難過。

收到消息之時，我正身處香港演藝學院歌劇院後台，為舞台劇《魔幻時刻》進行技術彩排。這座劇院，正是 1986 年我仍是演藝學院學生時，首度參與 King Sir 執導《風流劍客》演出的地方。撫今追昔，百感交集。

那年是我人生第一次踏進可容納千多觀眾的大劇院，親眼見證 King Sir 在台上處理大場面時指揮若定的風範，亦初次領略他獨樹一幟的舞台美學。當年舞台尚未普及無線咪，他對台上演員的聲線要求極嚴，囑咐我們務必放聲演繹，務求三樓最後一排的觀眾都能清晰聽見每一句對白。還有那些難忘的經典場面，如西哈洛在陽台下向羅珊娜抒懷的表白、戰場上各士兵別出心裁的化妝、眾人在台上搶雞髀的場面，還有在幽暗的教堂裡修女們拿著蠟燭橫過舞台的動人畫面等等。相信當年有份參與《風流劍客》的同學，對這一切都歷歷在目。

由 1986 年認識 King Sir，到 2026 年，這整整四十年來與 King Sir 共度了很多的大事小事。關於 King Sir 的軼事數之不盡：

他的四個 D：Drive、Diligence、Discipline、Dedication；開場前總會洪亮喊出的的「照殺！」；每逢新年，King Sir 家裏一定高朋滿座，我例必在年初三與一眾同學相約到他家拜年，席上 King Sir 必唱其首本名曲《My Way》；還有每年三月二十三日他的生辰，正好我的生日亦是同日，每次都有幸能「掹車邊」，與 King Sir 一起切蛋糕，後來他身體抱恙，我們仍舊定期到他家相聚吃飯，今年三月二十三日，更是我與他共度的最後一次生日會。

有一件事對我影響至深。自演藝學院畢業後，我加入香港話劇團，入團短短數月，King Sir 便給予我人生第一個主角機會，於《雄霸天下》飾癲狂帝王。該劇設有 AB CAST，A 組由資深前輩葉進先生擔綱，而我這名初出茅廬的年青人，竟獲委任 B 組主角。剛剛畢業便接下如此重要的角色，興奮之餘亦滿心驚訝——這類角色通常都交由資歷深厚、舞台經驗豐富的前輩演繹，從未妄想機會會落在我身上。得到這份信任，我也沒有想太多，只管放開去演。排練演出的過程出乎意料地順暢，竟有一種前所未有的如魚得水、暢快淋漓的感覺。

演出完畢我向 King Sir 請教，King Sir 只輕輕一句：「在你身上，我看見了一種神經質。」這份特質，連我自己從未察覺，King Sir 竟然替我找出來了，怪不得演來如此順利。演戲是一個認識自我的過程，而一位良師，能引領你看見連自己都未曾發掘的另一面。這對我以後的演戲有莫大的影響。

一直以來，King Sir 於我們所有人而言，是一個巨人，任何問題到他手中都能解決，他是我們心裡的定海神針。簡單一句提點，便能給予我們勇氣與信心；只要有他在，所有人心中便安穩踏實。King Sir 是香港演藝界舉足輕重的一代宗師，此生有幸受他親自教導，悉心提攜，心中滿是感恩。行文至此，內心難受，但也感到無比溫暖。

願 King Sir 一路走好。

多謝 King Sir。

鍾景輝與李司棋在無線劇集《有營煮婦》中有過合作。（資料圖片）

德才兼備的「男神」— 李司棋

那個年代，還未流行叫人「男神」，若真要選一個，King Sir 絕對當之無愧。他讓人著迷的，不光是外表，內在的那份高尚修養，待人接物溫文爾雅。

我有時會好奇，是怎樣的環境才能教出這樣好品格的人？我最欣賞他的，是那份會替人保留尊嚴的溫柔：排戲時，就算演員演得不對，有需要改正的地方，他從不會當眾指責，只會把你拉到一旁細聲提點。他給足了面子，我們自然不能讓他失望。為了不給他添麻煩，每個人都更用心排戲，讀熟劇本。後來見過 King Sir 的母親，一位端莊慈祥又漂亮的長輩，我便明白了。聽說他媽媽很好客，那個時候很多同事都會到他家中作客，偏偏我一次都沒去過。敬愛卻不求親近，就是我對 King Sir 一直的相處方式。

1976年，李司棋就随無線高層鍾景輝過檔麗的電視。（網上圖片）

這樣的男神，自然不乏傾慕的女士。但他偏偏是個很清醒的人，飽讀詩書，又是公司高層，界線劃得清清楚楚。那些無疾而終的明愛暗戀，當年我看到過不少呢！

時間推移至 2012 年舞台劇《金池塘》，演員們去 King Sir 家圍讀劇本。這是自 1968 年入行，我第一次踏進他的家門！那天他讓家傭準備了午餐，桌上沒有大魚大肉，只有營養均衡的菜色，和一碟果仁。那頓飯讓我印象很深，原來他吃進肚子裡的，跟他做人的態度一樣：規律、節制、健康。

89 歲，走了。想起以前他帶著我們拍戲、教導我們的日子，心裡還是很不捨。在演藝工作中，我很幸運有他的領導。

King Sir，愛你、懷念你的人那麼多。

我還是習慣像以前一樣，退後一步，站得遠遠的。只在心底裡默默地對你說一句：我也愛你。

* 一個零碎卻深刻的片段，已不記得是甚麼情況，King Sir 和梁小玲跳 Cha-cha，跳得好靚好靚好靚，賞心悅目，到今日我還能記得當日他的舞姿有多瀟灑！