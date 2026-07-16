李英愛罕同框75歲富豪丈夫　20年歲月差神隱茂密黑髮驚現逆齡奇蹟

現年55歲的韓國「氧氣美女」李英愛，2009年下嫁年長20歲的企業家鄭豪泳並育有一對龍鳳胎，近年過著幸福美滿的半退休生活。日前，韓國資深作曲家金亨錫在社交媒體分享與李英愛夫婦及老年醫學專科醫師張一榮教授聚會的合照，令二人近況曝光，隨即掀起網民熱烈討論。



「氧氣美女」李英愛。（IG@leeyoungae0824）

夫妻凍齡狀態震驚網民

相中李英愛身穿白色上衣配花裙，留着一頭烏黑長髮，優雅氣質十年如一日。最令網民震驚的是身旁75歲的丈夫鄭豪泳，他身穿黑色Polo衫、戴著眼鏡，不僅頭髮依舊茂密，更是面色紅潤，臉上幾乎找不到明顯的老態。大批網民看過合照後紛紛驚嘆，直指鄭豪泳的外貌看起來頂多45歲，更有不少人笑稱這對夫妻簡直是一起「逆生長」，甚至懷疑這家人是否擁有「不老基因」。原本外界焦點落在二人20歲的年齡差上，如今站在一起卻毫無違和感，凍齡狀態反成最大亮點。

夫妻凍齡狀態震驚網民。（IG@pdkimhyungsuk）

移居田園過養生生活

二人的防腐級狀態，或與長年健康大自然養生生活有關。夫婦倆當年為了讓一對子女多接觸大自然，特意移居京畿道楊平，過著貼近大自然的清淡田園生活，李英愛更不時在社交媒體分享親自種植香瓜、小番茄及生菜等收成。向來追求天然健康的她，更將這份執著延伸至自創天然護膚品牌。如今75歲的鄭豪泳與55歲的李英愛依然保持極致年輕狀態，這份由內而外的優雅與健康，確實羨煞旁人。

移居田園過養生生活。（IG@leeyoungae0824）