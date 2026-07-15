TWICE周子瑜傳想回台單飛　接觸曾打造蔡依林張惠妹「天后推手」

韓國人氣女團TWICE的台灣籍成員子瑜，14日傳出與老東家JYP娛樂「分手」，雖繼續團體活動，但個人約不再續約。雖然JYP娛樂趕緊出面表示合約還在談，不過子瑜單飛回台灣恐怕早有跡象。



除了父母日前在台灣悄悄成立「瑜海娛樂」，家人與「天后推手」陳澤杉早有不少互動。若真的離開JYP後，下一步動向將成為各界矚目的焦點。

周子瑜14日傳出與老東家JYP娛樂「分手」，父母日前在台灣悄悄成立「瑜海娛樂」，家人與「天后推手」陳澤杉早有不少互動。（SeoulSunday）

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互動頻繁藏玄機 驚爆密謀回台

事實上，子瑜未來動向的蛛絲馬跡早有跡可循。有眼尖的粉絲與業界人士發現，曾一手打造蔡依林、張惠妹等巨星的「天后推手」、前華納音樂大中華區總裁陳澤杉，近期頻繁出現在與子瑜相關的場合。

「天后推手」陳澤杉曾一手打造蔡依林、張惠妹等巨星：

不僅先前的TWICE澳門場、台北場活動都能看到陳澤杉的身影，甚至在近期的高雄啤酒音樂節上，他也現身，與子瑜的媽媽黃燕玲似乎關係密切。

據平面媒體日前的報導，子瑜去（2025）年的到台行程不單單只是為了重溫家鄉味與陪伴家人，更有意為約滿後的「單飛」鋪路。外傳她正與陳澤杉積極洽談新的演藝合作，陳澤杉甚至疑似已經開始動用資源，為子瑜安排相關的進修課程，為她未來的個人發展全方位打底。

單飛回台藏隱憂 影響力恐降級

針對雙方合作的傳聞，陳澤杉日前受訪時態度低調，他澄清表示，自己與子瑜的父母本來就是熟識的好朋友，近期會同框是因為大家相約一起去看展覽，同場的還有台灣知名舞蹈家許芳宜。不過，當媒體進一步追問雙方是否有談及未來的經紀或音樂合作時，陳澤杉則語帶保留。

外界猜測，若結束JYP的個人合約，子瑜極有可能將演藝版圖的重心遷回台灣。不過亦有粉絲擔心，陳澤杉資源與人脈核心仍集中在台灣與大中華區，且依賴龐大的大陸市場變現。但子瑜已是具備歐美、日本票房號召力的國際級偶像，傳統華語唱片公司缺乏全球巡演與歐美發行的強力發行網，子瑜恐怕面臨國際影響力降級的危機，是否能妥當處理兩岸之間的敏感情節也是關鍵。

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