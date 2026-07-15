金秀賢因金賽綸事件沉寂年半終復工　現身拍廣告笑容滿面狀態大勇

韓國藝人金秀賢於去年捲入金賽綸輕生風波後，演藝活動一度陷入停擺。沉寂一年多的他，近日終於正式復工。日前現身為菲律賓品牌「BENCH/」拍攝宣傳廣告，這也是他歷經風波後首度公開亮相。現場流出的幕後花絮可見他全程笑容滿面，狀態大勇。



金秀賢因金賽綸事件停工約一年四個月。（IG@bcbench）

因金賽綸風波低調沉寂16個月

自去年驚爆與已故女星金賽綸的風波後，金秀賢為了平息不實言論，無奈選擇全面停工。在沉寂了大約1年4個月的漫長時間裡，他頂著巨大壓力極少公開露面。早前首爾警方公布調查結果，證實所謂的聊天記錄與語音證據均屬惡意編輯及AI偽造，並正式認定「金秀賢與金賽綸死亡原因完全無關」，終為他洗脫冤屈。

近日迎來復工消息。（IG@bcbench）

首度復工狀態大勇笑容滿面

從曝光的廣告花絮及照片中可見，重回鏡頭前的金秀賢狀態大勇，非但沒有顯露出絲毫疲態，反而不時對著鏡頭大方展露標誌性的燦爛笑容，甚至還調皮地擺出「V」手勢及各種搞怪表情，心情顯然十分輕鬆愉快。

為菲律賓品牌「BENCH/」拍攝宣傳廣告。（IG@bcbench）

狀態大勇。（IG@bcbench）

拍攝現場佈置得非常溫馨，背景中還有代表金秀賢英文縮寫的銀色「SH」字母氣球，十分暖心。品牌創辦人Ben Chan更親自到場探班，並為他送上了一大束精緻的紅玫瑰。兩人見面時熱情握手、勾手，金秀賢更一度開懷大笑，足見品牌方對他的寵愛有加。

笑容滿面。（IG@bcbench）

獲品牌創辦人Ben Chan到場探班。（IG@bcbench）